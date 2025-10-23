Karambol w Warszawie. 10 samochodów rozbitych, trasa całkowicie zablokowana

Karambol w Warszawie. 10 samochodów rozbitych, są poszkodowani
Po godz. 23 na wysokości Parku Moczydło zderzył się ze sobą cztery samochody. Potem nastąpił efekt domino. – Ok. godz. 23.20 doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Kolejne sześć nadjeżdżających samochodów wjechało w pojazdy lub barierki – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że wszystko przez padający deszcz i brak wyobraź kierowców. Z pierwszych informacji wynikało, że rozbilo się aż dwanaście samochodów. Finalnie było ich dziesięć. – Kierowcy ci nie dostosowali prędkości do warunków panujących na drodze. Pięciu zostało ukaranych mandatami, a jeden pouczony – powiedział policjant.
Dwie osoby trafił do szpitala. Na szczęście nie stało się im nic poważnego i po przebadaniu wróciły do domów. Karambol sparaliżował jednak całkowicie ruch na wiele godzin. – Do godz. 3 w nocy ruch na odcinku od ulicy Obozowej do Górczewskiej został całkowicie wstrzymany. Wprowadzono objazdy – dodał mł. asp. Gontarek.
Ostatecznie policja uznała ten drogowy incydent za kolizję, bo nikt nie został ranny.