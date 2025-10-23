Karambol w Warszawie. 10 samochodów rozbitych, trasa całkowicie zablokowana

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-23 8:02

Chaos na warszawskiej Woli. W alei Prymasa Tysiąclecia w środę (22 października) wieczorem doszło do karambolu. Zderzyło się łącznie aż dziesięć samochodów. Służby musiały całkowicie wyłączyć ruch na czas akcji ratunkowej. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Karambol w Warszawie. 10 samochodów rozbitych, są poszkodowani

Po godz. 23 na wysokości Parku Moczydło zderzył się ze sobą cztery samochody. Potem nastąpił efekt domino. – Ok. godz. 23.20 doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Kolejne sześć nadjeżdżających samochodów wjechało w pojazdy lub barierki – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że wszystko przez padający deszcz i brak wyobraź kierowców. Z pierwszych informacji wynikało, że rozbilo się aż dwanaście samochodów. Finalnie było ich dziesięć. – Kierowcy ci nie dostosowali prędkości do warunków panujących na drodze. Pięciu zostało ukaranych mandatami, a jeden pouczony – powiedział policjant.

Dwie osoby trafił do szpitala. Na szczęście nie stało się im nic poważnego i po przebadaniu wróciły do domów. Karambol sparaliżował jednak całkowicie ruch na wiele godzin. – Do godz. 3 w nocy ruch na odcinku od ulicy Obozowej do Górczewskiej został całkowicie wstrzymany. Wprowadzono objazdy – dodał mł. asp. Gontarek.

Polecany artykuł:

Warszawa sparaliżowana! Karambol po potrąceniu dzika. Kosmiczny korek aż do Mar…
Karambol na Mokotowie. Zderzyło się siedem pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala
Karambol w Warszawie. 12 samochodów rozbitych, są ranni
11 zdjęć

Ostatecznie policja uznała ten drogowy incydent za kolizję, bo nikt nie został ranny.

Polecany artykuł:

Brutalny atak na przystanku autobusowym. Bez powodu rzucił się na 14-latkę i 16…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA