Mariola Bojarska-Ferenc zdradziła, ile wynosi jej emerytura. "Nawet za prąd byśmy nie zapłacili". Rzuciła konkretną kwotą

Emerytury gwiazd to temat, który mógłby zapełnić niejedną książkę. U większości znanych osób powtarza się ten sam schemat - pracodawcy nie opłacali im składek emerytalnych, brakowało umowy o pracę, a skutek po latach jest podobny.

To brak wysokiej emerytury, która wystarczyłaby na zapewnienie godnych warunków życia. Mariola Bojarska-Ferenc nie jest wyjątkiem, choć jej emerytura wcale nie jest aż tak niska. Choć wyżyć za nią byłoby naprawdę trudno.

Zobacz także: Mariola Bojarska-Ferenc rozprawia o życiu seksualnym. Ma jedną złotą radę

Jaką emeryturę ma Mariola Bojarska-Ferenc?

Fitneska znana z programów telewizyjnych doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Sądząc po tym, co niedawno powiedziała, Bojarska-Ferenc nie do końca wie, ile dokładnie dostaje, ale to, co jest jej wypłacane, nie wystarczyłoby na normalne życie. Na szczęście gwiazda wciąż pracuje.

Emerytura absolutnie, by mi nie starczyła. Ja mam z 1800 złotych tej emerytury. Dzisiaj z mężem się śmialiśmy, że nawet za prąd byśmy nie zapłacili, także oczywiście, że nie. Pomijając pieniądze, ja pracuję dlatego, bo to kocham. Ja nie jestem kobietą, która lubi leżeć i pachnieć. Mnie nauczono, że trzeba być czynną kobietą - zdradziła Bojarska-Ferenc Pudelkowi.

Zobacz także: Bojarska-Ferenc opublikowała przejmujący wpis. "Mam słabe chwile"

Emerytury gwiazd nie są wysokie. Świadczenie Włodarczyka nie wystarczyłoby nawet na jeden obiad!

Gwiazdy, które otrzymują już emerytury, przeważnie nie rezygnują z pracy. Grają, śpiewają, występują w teatrach, serialach, programach telewizyjnych, piszą książki, reklamują, działają jako internetowi influencerzy... Lista jest długa.

Jedną z najniższych emerytur wśród znanych osób ma Marek Włodarczyk. Aktor ma blisko 70 lat, więc już od kilku jest na emeryturze. Ale, tak jak w przypadku wielu artystów, nie może porzucić pracy. Jego świadczenie emerytalne jest tak niewielkie (wynosi 42 zł!), że nie wystarczy nawet na porządny obiad. Na szczęście może liczyć na niemiecką emeryturę, która ratuje jego budżet.

Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie 3500 zł.

Zobacz także: Marek Włodarczyk ma wyjątkowo niską emeryturę. Za te pieniądze nie da się przeżyć nawet dnia! Ratują go Niemcy

Zobacz więcej zdjęć. Mariola Bojarska-Ferenc kiedyś i dziś

Mariola Bojarska-Ferenc rozprawia o życiu seksualnym dojrzałych kobiet. Ma jedną radę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.