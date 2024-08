Mariola Bojarska-Ferenc karierę rozpoczęła w latach 90. To właśnie wtedy gwiazda zaczęła prowadzić programy dotyczące fitnessu, między innymi "Studio urody" i "10 minut tylko dla siebie". Po kilku latach rozpoczęła współpracę z "Pytaniem na śniadanie", dla którego przygotowywała materiały dotyczące zdrowego stylu życia.

Niedawno na instagramowym koncie Marioli Bojarskiej-Ferenc pojawił się przejmujący wpis. 63-letnia gwiazda opublikowała zdjęcie ze szpitala! W opisie wyjawiła, co jej się przydarzyło. Na jaw wyszło, że kobieta przeszła zabieg na przepuklinę.

"Kochani, nie jestem kobietą z żelaza i ja czasami mam słabe chwile. Przytulam się do Was, bo zawsze mnie wspieracie. Uspakajam - to tylko mały zabieg na przepuklinę, która powoduje silny ból niedający mi pełnej radości z ruchu, sportu. A wiecie, że to ruch daje mi szczęście... energię" - rozpoczęła swój długi wpis Bojarska-Ferenc.

W dalszej części Mariola napisała, że przez lata spełniała się jako zawodowy sportowiec, który najbardziej w swojej karierze "wykorzystywał" kręgosłup. Gwiazda fitnessu dodała, że trafiła jednak na cudownego lekarza, który zaopiekował się nią i sprawił, że na nowo może czerpać radość ze sportu.

"Byłam zawodowym sportowcem, a to koszt kobiety "gumy", gdzie kręgosłup dostawał najmocniej w "kość". Na szczęście jestem pod opieką wspaniałego specjalisty z Poznania prof. dr hab. n. med. Jacka Kaczmarczyka ortopedy ze Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. To wybitna postać polecam całym sercem" - napisała Mariola.

Na sam koniec poinformowała wiernych fanów o tym, że niestety na razie nie może ćwiczyć. Teraz musi zrobić sobie przerwę, która potrwa dwa tygodnie.

"Piszę o tym, bo pytacie o moje podpowiedzi ćwiczeń, a przez ok. 2 tygodnie treningu nie mogę zrobić. Za to mogę maszerować i do tego też Was zachęcam. Zabieg trwał krótko na dowód zdjęcia po... z pysznej restauracji w Poznaniu, @lola.chinese. Jedzonko ukoiło stres, a ja gotowa do działania i realizacji moich nowych pomysłów. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie" - zakończyła Mariola Bojarska-Ferenc.