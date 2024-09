Mariola Bojarska-Ferenc popularność zyskała w latach 90. To właśnie wtedy zaczęła prowadzić popularne programy dotyczące fitnessu, między innymi "Studio urody" czy "10 minut tylko dla siebie". Po kilku latach działalności zaczęła pojawiać się w "Pytaniu na śniadanie". Przygotowywała tam materiały dotyczące zdrowego stylu życia. Niedawno w ekskluzywnej rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak dba o zdrowie, a także jaki wpływ na jej życie seksualne ma kondycja, o którą dba od lat.

Mariola Bojarska-Ferenc na pytanie, czy regularne ćwiczenia pomogły jej zachować aktywność seksualną, ma jasną odpowiedź. Okazuje się, że kobieta regularnie uprawiająca sport jest wiecznie młoda. Prekursorka fitnessu w Polsce dodała, iż kobiety wysportowane znacznie lepiej umieją dysponować swoim ciałem - są bardziej świadome siebie.

" Tak, kobieta wysportowana czuje się wiecznie młoda. Poza tym kobiety, które są wysportowane, nie robią tego, co ciało by chciało, tylko jak gdyby my tym ciałem dysponujemy, zarządzamy w pełni. Polecam wszystkim młodym ludziom zacząć treningi jak najwcześniej, żeby to ciało było elastyczne, bo to pomaga również w spełnieniu, w tej energii " - przyznała w rozmowie z nami Mariola Bojarska-Ferenc.

Gwiazda wyjawiła nam również, że osoby regularnie ćwiczące mają więcej energii, co przekłada się na seks. Choroby, które dotykają coraz więcej osób, wpływają nie tylko na to, jak się czujemy, ale również jak wygląda nasze życie intymne.

" Życie seksualne wymaga również energii, więc jeśli tej energii nie mamy, jeśli jesteśmy chorzy, jeśli mamy cukrzycę, choroby serca, no to nie możemy w pełni oddać się życiu intymnemu, no bo ciągle nas coś boli. Jeśli naczynia są zatkane, u mężczyzn, no to mogą być problemy z potencją, więc po to ja jestem tutaj na posterunku, żeby was edukować. Zajrzyjcie na moje social media, ja co tydzień spotykam się z lekarzami, by edukować w kategorii zdrowie i zdrowie seksualne" - powiedziała nam Bojarska-Ferenc.

Mariola Bojarska-Ferenc poruszyła również ważny temat, który w Polsce cały czas omijany jest szerokim łukiem. Mało kto mówi o życiu seksualnym kobiet dojrzałych. 63-latka nie boi się jednak go poruszać zarówno w mediach społecznościowych jak i w trakcie wywiadów. Na zakończenie rozmowy z nami Bojarska-Ferenc wyznała, że nie ma dla niej tematów tabu. Gwiazda woli poruszać często niewygodne dla społeczeństwa treści, niż siedzieć cicho.

"Ja zawsze byłam odważną kobietą i starałam się w Polsce poruszać tematy pierwsza. Ja wiem, że to jest trudne, że osoba, która jest pierwsza, zawsze trochę dostaje po łapkach, ale przeciera drogę następnym. Tak było z fitnessem - byłam pierwsza, tak było z użyciem słowa life-balance, bo ludzie w Polsce nie wiedzieli, czym tak naprawdę jest. Pierwsza moja książka o life-balance zyskała dużą popularność i teraz wszystkie firmy wykorzystują tę naukę, bo to jest rzeczywiście nauka. Ja regularnie jeżdżąc na kongresy światowe, oczywiście zgłębiłam tę wiedzę i też wykładam na ten temat dla firm. Trzecia rzecz to oczywiście seks, ale ja też jestem osobą, która nie pozwala na przełamywanie jakiś takich granic. Ja potrafię ludziom mówić stop. Uczę ludzi mówienia prawdy, bo nie chciałabym, żeby ludzie szanowali mnie za to, przepraszam za kolokwializm, "dupowłazem" - osobą, która mówi, to co inni chcą usłyszeć. Ja mówię z perspektywy już swojego wieku i mam takie wrażenie nieskromnie powiem - osiągnięć. Ja po prostu mówię, coś, co uważam za stosowne, nie chcąc nikomu zrobić krzywdy, ale myślę tak, otaczajmy się ludźmi prawdziwymi. Nie sztuka być takim super wśród takich miałkich, poklaskujących osób. Sharon Stone powiedziała ostatnio bardzo ważne zdanie, że: "Ludzie kochają cię wtedy, kiedy mówisz im, to co chcą usłyszeć". Ja czasami mówię niestety to, czego by nie chcieli usłyszeć, a to czy mnie za to pokochają, czy nie to świadczy o tym, ile kompleksów mają albo nie mają, bo ludzie bez kompleksów potrafią uszanować prawdę, ale kompleksiarze nie wiedzą, o co chodzi" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".