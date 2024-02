Spis treści

Mariola Bojarska- Ferenc prekursorką fitnessu w Polsce

Mariola Bojarska- Ferenc w latach 90. odmieniła myślenie milionów Polek. Nie bez powodu jest nazywana prekursorką fitnessu w naszym kraju. To ona, jak pierwsza, zachęcała z ekranu kobiety do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Pisała książki, poradniki z przepisami i pokazywała, jak ćwiczyć, by uzyskiwać efekty.

Zanim jednak zaczęła prowadzić swoje gimnastyczne programy "Studio Urody" czy "10 minut tylko dla siebie" dała się poznać jako prezenterka wiadomości sportowych TVP. Później współpracowała m.in. z Pytanie na śniadanie.

Mariola Bojarska- Ferenc: zamiłowanie do sportu

Dawna gwiazda TVP od najmłodszych lat wiązała swoje życie z fitnessem. Już jako kilkuletnia dziewczynka zapisała się na lekcje baletu, a następnie trenowała gimnastykę artystyczną. Trafiła do kadry narodowej.

Ze sportu wyniosłam przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli pracujesz i masz silną psychikę, to wdrapiesz się na podium. W życiu jest tak jak w sporcie – nie masz wiary w siebie i nie potrafisz się chwalić, nie odniesiesz sukcesu - mówiła w rozmowie z "Poradnikiem Zdrowie".

Mariola Bojarska Ferenc szczęście odnalazła u boku drugiego męża

Trenerka fitness wychodziła za mąż dwukrotnie. Jej pierwszym mężem był tenisista, z którym doczekała się syna, Marcina. Prawdziwe szczęście odnalazła jednak w 1991 roku, kiedy została żoną starszego o 10 lat Ryszarda Ferenca.

Rysia poznałam trzy dni po rozwodzie z pierwszym mężem, który był tenisistą. Rozstaliśmy się w przyjaźni. To był trudny czas dla 27-letniej dziewczyny. Mój syn Marcin miał wtedy siedem lat. W dodatku byłam na początku swojej drogi dziennikarskiej w telewizji, pracowałam często do trzeciej nad ranem. Obawiałam się, że nikt nie zechce kobiety z dzieckiem - opowiadała w rozmowie z "Vivą".

Owocem miłości małżeństwa jest syn, Aleks. Para od ponad 30. lat tworzy szczęśliwy związek, oparty na wzajemnym zrozumieniu i szczerości. Choć oboje przyznają, że się od siebie różnią, ich zdaniem właśnie to jest mocnym fundamentem ich miłości.

Czytaj także: Tak mieszka Katarzyna Dowbor

Bojarska- Ferenc wróci do TVP?

Choć Mariola Bojarska- Ferenc pracowała dla TVP przez wiele lat, w ostatnim czasie jej relacje ze stacją były raczej chłodne. Teraz, po zmianie kierownictwa trenerka znów ma się pojawić na wizji.

Co do "Pytania na śniadanie" już planowano mój udział w sobotnim programie. Niestety, ze względów osobistych musieliśmy to przełożyć na inny termin, ale cieszę się, że ten kontakt jest taki fajny, a o reszcie na razie nie mówmy - powiedziała dziennikarzom "Jastrząb Post".

Jak zmieniła się Mariola Bojarska- Ferenc?

Prekursorka fitnessu w Polsce niedawno świętowała 62. urodziny. Pomimo upływających lat, Bojarska Ferenc wciąż może pochwalić się fantastyczną formą. Świadczą o niej chociażby filmiki z ćwiczeniami, które regularnie publikuje w mediach społecznościowych. Trenerka udziela swoim obserwatorom (a ma ich już ponad 40 tysięcy) wielu rad na temat odżywiania i zdrowego stylu życia.

Czas jest dla Marioli Bojarskiej- Ferenc bardzo łaskawy, a niejedna kobieta w jej wieku może jej pozazdrościć figury. Ona sama świadomie podchodzi do kwestii upływających lat.

Nie jest tak, że po pięćdziesiątce nagle znajdujemy się w innej bajce. Kluczem do sukcesu jest zaakceptowanie swego wieku i zmian, jakie z sobą niesie. Z jednymi trzeba się pogodzić, innym stawić czoła - przyznała w "Poradniku Zdrowie".

Mariola Bojarska- Ferenc kiedyś i dziś. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się przez lata.