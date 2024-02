Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Projektant wygadał się, nie szczędził szczegółów!

Katarzyna Dowbor znów w TVP. "Wzięłam udział w castingu"

Katarzyna Dowbor z wielką pompą wróciła do TVP. Niedawno dziennikarka ujawniła, jak doszło do tego, że ponownie dostała pracę w telewizji publicznej. Przy okazji odniosła się do krzywdzących plotek na temat jej formy fizycznej. - Posądzanie mnie, że nie wytrzymuję kondycyjnie udziału w "Pytaniu na śniadanie" jest zwykłym fake newsem, wymyślonym przez ludzi, którzy nie darzą mnie sympatią. Ale większość się na to posądzenie nie zgodziła. Widzą przecież, że sobie naprawdę dobrze radzę w tym programie. Zresztą, zanim do niego przyszłam, wzięłam udział w castingu - ujawniła Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Vivą". W zeszłym roku los nie był tak łaskawy dla prezenterki - po 10 latach pracy w programie "Nasz nowy dom" straciła posadę. Co ciekawe, z perspektywy czasu dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak przyznał, że nie żałuje tej decyzji. - Świat jej tę krzywdę zrekompensował i naprawił - stwierdził w rozmowie z "SE".

Projektant Jonatan Kielczewski o wnętrzu prezenterki TVP. Tak mieszka Katarzyna Dowbor

Z racjo tego, że Katarzyna Dowbor przez dekadę prowadziła program "Nasz nowy dom" wszyscy są ciekawi tego, jak sama mieszka. Zdjęcia z domu prezenterki TVP prezentowaliśmy już na naszych łamach. Teraz do tego, jak mieszka Katarzyna Dowbor odniósł się znany z TVP projektant wnętrz Jonatan Kielczewski. Jego fachowa opinia pełna jest szczegółów. - Kasia kolekcjonuje piękną porcelanę, daje nowe życie starym meblom i o wnętrzach i designie moglibyśmy pewnie rozmawiać godzinami. Podobnie jak w przypadku Moniki Olejnik będę tu niestety mało obiektywny… ponieważ jestem fanem zarówno Kasi, jak i jej domu! To jest takie wnętrze, w którym czuć ciepło, nie ma przepychu, nie ma potrzeby udowadniania czegokolwiek, ponieważ kobieta z takimi sukcesami nie musi już nikomu niczego udowadniać. Dom Kasi świetnie przeplata dobry design minionych lat, z przytulnymi, ciepłymi wnętrzami. To nie jest od tzw. linijki i to jest w tym najpiękniejsze! To jest taki przykład, o którym wspominałem w kontekście Agnieszki Chylińskiej. Można mieć eklektyczne wnętrze, można mieć pamiątki oraz dużo różnych elementów we wnętrzu pozornie do siebie nie pasujących, a jednocześnie stworzyć piękną i spójną przestrzeń - ocenił ekspert.

