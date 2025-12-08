Tak rozwodzi się Arkadiusz Janiczek. Żona chce go eksmitować! Kolejna rozprawa, a końca nie widać

Dziś (08.12.2025) w sądzie odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa Anny i Arkadiusza Janiczków. Choć od złożenia dokumentów minęło już kilka lat, formalnie kobieta wciąż pozostaje żoną znanego aktora. Kolejne spotkanie w sądzie nie wniosło do ich życia nic nowego. "Super Express" dotarł do zdjęć z ostatniej rozprawy.

Dla otoczenia i fanów sprawa rozwodowa Anny i Arkadiusza Janiczka była ogromnym zaskoczeniem. Małżeństwo, które przez lata wydawało się pełne miłości i wzajemnego szacunku, nagle znalazło się w centrum medialnych doniesień o konflikcie i przemocy domowej! Aktor, znany m.in. z filmu "Plac Zbawiciela", w wywiadach często podkreślał znaczenie wiary w życiu rodzinnym, opowiadał o wspólnych modlitwach i pielgrzymkach, a jego obraz szczęśliwego małżeństwa był szeroko komentowany w mediach. Tymczasem perspektywa Anny jest zupełnie inna, to ona złożyła pozew o rozwód i eksmisję, a mimo to musiała opuścić mieszkanie, w którym mieszkała z rodziną.

Kolejna rozprawa w sądzie i końca nie widać

Na przestrzeni lat przesłuchano świadków Arkadiusza Janiczka, którzy są jego kolegami z branży filmowej. Było to kolejne już spotkanie w sądzie od momentu rozpoczęcia postępowania. Z kolei, jak donosił kilka lat temu tygodnik "Życie na gorąco", kolejne etapy procesu miały obejmować badanie więzi z ojcem, które ma określić charakter kontaktów nastoletnich córek pary z Arkadiuszem. Sprawę komplikuje jednak fakt, że młodsza z córek ma wobec niego sądowy zakaz kontaktów. Wtedy też sąd nie zgodził się na obniżenie alimentów, o co wnioskował aktor.

Anna nie ukrywała, że w tle całego postępowania miały pojawiać się kwestie przemocy domowej i traumatycznych doświadczeń. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że otwarte mówienie o problemach rodzinnych może dodać odwagi innym kobietom w podobnych sytuacjach. W tym kontekście sprawa ma nie tylko osobisty, ale też społeczny wymiar.

Jak udało nam się dowiedzieć rozprawa, która odbyła się 8 grudnia 2025 roku nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wyrok nie zapadł. Według informacji, które przekazał nasz informator, aktor ma okupować mieszkanie, a kobieta z córkami jest zmuszona wynajmować inne lokum.

