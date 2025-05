Arkadiusz Janiczek przyłapany. Wychyla małpkę w samo południe. Gwiazdor "Korony królów" przechodzi kryzys?

Justyna Steczkowska podbiła Eurowizję! Internauci: To było spektakularne! Polska ma powód do dumy

Arkadiusz Janiczek opróżnia buteleczkę w samo południe

Arkadiusz Janiczek przez blisko godzinę przechadzał się ulicami centrum stolicy. Na chwilę zniknął w drzwiach jednej z kamienic. Zajrzał do sklepu. A później przemierzał chodniki z małym trunkiem w ręku. Gdy myślał, że nikt na niego nie patrzy, opróżnił zawartość buteleczki i ruszył przed siebie. Zapalił papieroska, zaszedł od przychodni...

Kilka tygodni temu zaś aktor balował w środku nocy z kolegami. Arkadiusz Janiczek zachowywał się wtedy jak król imprezy.

Huczny rozwód Arkadiusza Janiczka

Czyżby w ten sposób gwiazdor seriali starał się uporać ze stresem? Ostatnie lata go nie rozpieszczają. W sierpniu 2022 roku jego żona złożyła do sądu pozew rozwodowy. W czasie batalii złożono też wniosek o zbadanie więzi pomiędzy Janiczkiem a jego córkami, co dodatkowo wydłuża cały proces. Kobieta zażądała też, by aktor wyprowadził się z ich dotychczasowego mieszkania, na co on się nie zgodził. Konflikt rodziny trwa.

On nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że "jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest "wiara w Boga oraz wartości katolickie". Niestety, nasza starsza córka nie miała okazji widzieć go od grudnia

- powiedziała mediom żona Janiczka w grudniu 2023 r.

Próbowaliśmy skontaktować się z aktorem, telefonując do niego i wysyłając SMS. Odpowiedział jedynie, że jest bardzo zajęty.

