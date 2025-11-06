Daniel pogodził się z żoną, a jego rodzice ruszyli za ocean! Zenek Martyniuk podbije USA?

Zenek Martyniuk z żoną Danutą lecą za ocean

Polska scena disco polo jeszcze nigdy nie była tak głośna za oceanem! Zenek Martyniuk, Skolim, Kordian, Jorrgus, Skaner, Kaspi & Kroppa, Junior US i Maciej Smoliński – to właśnie oni tworzą muzyczne show, które już teraz budzi emocje wśród Polonii. "Polska Noc z Gwiazdami" obejmuje aż osiem koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a bilety rozchodzą się w ekspresowym tempie.

Trasa rozpocznie się 6 listopada w New Britain (Connecticut), a zakończy się 15 listopada w Troy (Michigan). Po drodze artyści odwiedzą m.in. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Mississaugę, Garfield, Hickory Hills i Schiller Park.

Choć bilety w niektórych miastach już się wyprzedały, wciąż można zdobyć miejsca na kilka koncertów. Ich ceny wahają się od 75 do 150 dolarów – w zależności od lokalizacji i pakietu. Najdroższe wejściówki obejmują kolację i dostęp do baru.

Danuta Martyniuk wspiera męża w trasie

Na zdjęciach z warszawskiego lotniska widać było, że Zenek Martyniuk nie wyruszył w podróż sam. Towarzyszy mu ukochana żona, Danuta, która od lat jest jego największym wsparciem. Fani zachwycają się ich wspólnymi zdjęciami – promienni, uśmiechnięci i gotowi na muzyczne podboje za oceanem.

Jest moja ekipa 🪽❤️ Lecimy na nasze koncerty do USA i Kanady 🇺🇸🇨🇦

- podpisał wspólne zdjęcie Maciek Smoliński.

Daniel Martyniuk pogodził się z żoną – rodzinna harmonia wreszcie wróciła?

W tle radosnej podróży Zenka i Danuty pojawia się także dobra wiadomość z życia ich syna, Daniela. Po miesiącach burzliwych relacji, wygląda na to, że młody Martyniuk pogodził się z żoną. Ostatnio całą rodziną udali się na basen.

