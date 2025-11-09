Nowe życie Daniela Martyniuka. Szok, co udostępnił w sieci

Nazwisko Daniela Martyniuka od lat pojawia się w mediach, najczęściej w kontekście skandali i kontrowersji. Tym razem jednak syn Zenka Martyniuka postanowił zaprezentować swoje spokojniejsze, rodzinne oblicze. Po powrocie do kraju po burzliwej podróży z Hiszpanii, zakończonej awaryjnym lądowaniem w Nicei, Daniel pokazuje w sieci codzienne życie z dala od błysku fleszy. Na Instagramie publikuje nagrania i zdjęcia z rodzinnego domu, gdzie zamiast kłopotów woli relaks i proste obowiązki domowe. Wyjdzie na prostą?

Daniel Martyniuk pod koniec roku zostanie wzorowym ojcem. Co za zmiana!

Jesienna aura skłoniła Daniela Martyniuka do działania. Na najnowszych nagraniach, które udostępnił w swoich relacjach, można zobaczyć go podczas prac porządkowych w ogrodzie. W sportowym stroju i z grabiami w dłoni zajmuje się sprzątaniem liści, uśmiechając się do kamery. Widać, że praca na świeżym powietrzu sprawia mu przyjemność. Całość opatrzył krótkim komentarzem, sugerującym, że chce spędzać więcej czasu w spokoju, z dala od medialnych emocji.

Nie zabrakło również rodzinnych akcentów, na jednym z ujęć Daniel pozuje wraz z żoną Faustyną i ich synkiem Florianem. Rodzina prezentuje się szczęśliwie, co nie umknęło uwadze internautów. Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, w których obserwatorzy chwalą Daniela za zmianę i nowe podejście do życia.

Zaledwie kilka tygodni temu opinia publiczna była zszokowana jego zachowaniem na pokładzie samolotu. Według relacji pasażerów, Martyniuk miał wszcząć awanturę, co doprowadziło do interwencji załogi i przymusowego lądowania. Sprawa odbiła się szerokim echem, a wizerunek 36-latka ponownie ucierpiał.

Po powrocie do Polski Daniel szybko pojawił się na chrzcie swojego syna Floriana, dając do zrozumienia, że teraz chce skupić się na rodzinie. Niedługo potem zabrał bliskich na krótki wyjazd. Teraz, publikując zdjęcia z jesiennego popołudnia w domu, kontynuuje tę narrację. Czyżby zmienił się w spokojnego męża i troskliwego ojca? Czas pokaże!

