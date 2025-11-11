Daniel Martyniuk idzie na noże z Wizz Airem. "Nie zapłacę im złamanego grosza!"

Daniel Martyniuk narozrabiał

Syn gwiazdora disco-polo, Daniel Martyniuk, pod koniec października znów znalazł się w centrum skandalu. Gdy wracał do domu (gdzie miały odbyć się chrzciny jego syna) z pracy w Maladze, doszło do burdy w samolocie. Podczas lotu do Warszawy nagle zrobiło się gorąco, bo obsługa odmówiła młodemu Martyniukowi... piwa.

Z relacji świadków wynika, że już po starcie, kiedy lampka "zapiąć pasy" została wyłączona i rozpoczęto serwis napojów, Martyniuk zażądał alkoholu. Obsługa, z uwagi na stan mężczyzny, odmówiła. Wtedy zaczęła się awantura. Daniel miał głośno krzyczeć, domagać się piwa, wyzywać obsługę i grozić.

Zobacz także: Nowe życie Daniela Martyniuka. Szok, co udostępnił w sieci

Kiedy tłumaczenia stewardów i stewardess nie pomagały, a Martyniuk się nie uspokajał, chodził po przejściu między fotelami i przeszkadzał innym, pilot podjął decyzję o międzylądowaniu w Nicei.

Po wylądowaniu Martyniuk został spokojnie wyprowadzony przez funkcjonariuszy. Maszyna wznowiła lot do Warszawy, ale z dużym opóźnieniem.

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami - czytamy w oświadczeniu.

Zobacz także: Daniel pogodził się z żoną, a jego rodzice ruszyli za ocean! Zenek Martyniuk podbije USA?

Wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera - w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych - zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro. Załoga Wizz Air, posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie, pozostaje w pełni zaangażowana w zapewnienie wszystkim pasażerom bezpiecznego, komfortowego i pełnego szacunku środowiska podczas każdego lotu. Linia dziękuje pilotom oraz załodze pokładowej za profesjonalizm, zdecydowane działanie i podjęcie właściwej decyzji o przekierowaniu samolotu do Nicei w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom na pokładzie - dodał Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Zobacz także: Daniel Martyniuk szaleje z synkiem na basenie. Nowy rozdział w życiu?

Martyniuk nie chce płacić, chce się sądzić

Trzy tygodnie po trudnym locie Martyniuk, ni z tego, ni z owego, postanowił skomentować sprawę. Na swoim instagramowym profilu poinformował, że nie zapłaci za śródlądowanie. Nie przeprosił, nie kajał się, wręcz przeciwnie. Z jego wpisu wynika, że to on czuje się poszkodowany.

Będę się sądził z Wizz Air do samego końca i nie zapłacę im złamanego grosza!!! Zostałem tam znieważony i wygwizdany przez Polaków. Własnych rodaków. Co ja wam zrobiłem? Jak tak można? Wszystko zostało nagrane. Podstawianie nóg w przejściu, nagrania z waszych telefonów także są nielegalne. Widzimy się na sali sądowej! Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni zazdrosne bestie. Bo inaczej tego nie nazwę. Siedziałem na miejscu, poprosiłem o dwa piwa i Coca Colę. Niestety z niewiadomych przyczyn zostało mi to odmówione. A was to wielce rozbawiło wilki - napisał Daniel Martyniuk.

Kto tu ma rację?

Zobacz także: Odchudzony Zenek Martyniuk już tak nie wygląda! Im jest starszy, tym jest młodszy?

Zobacz więcej zdjęć. Syn Daniela Martyniuka ma jeszcze jedno imię. Prawda wyszła na chrzcie

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.