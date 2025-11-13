Doda zasnęła w tanich liniach, a pasażer wykorzystał moment. „To było obrzydliwe”

Doda lecąca tanimi liniami została sfotografowana przez pasażera, który udawał rozmowę przez telefon.

Artystka wykupiła trzy miejsca z powodu problemów zdrowotnych, ale to brak kultury współpasażera najbardziej ją oburzył.

Piosenkarka podkreśla, że takie sytuacje zdarzają jej się regularnie i naruszają jej prywatność.

Doda lata tanimi liniami. Jej obecność wywołała poruszenie

Doda nie unika podróży samolotami. Tym razem zdecydowała się na lot tanimi liniami w kierunku Malagi. To wystarczyło, by wywołać sensację wśród współpasażerów. W końcu widok gwiazdy tego formatu wśród zwykłych podróżnych zdarza się nieczęsto, a reakcje otoczenia były natychmiastowe. Według relacji już na początku lotu jeden z mężczyzn przysiadł się do piosenkarki, próbując ją zagadywać. Ostatecznie zmienił miejsce, bo – jak zapewniają świadkowie – wolnych foteli było sporo. W efekcie Doda mogła rozsiąść się wygodnie w całym rzędzie.

Ostatnio lecę samolotem, wykupuję więcej niż jedno miejsce, ponieważ mam problemy z kręgosłupem (…), leżę sobie i odpoczywam, śpię. Co robi Polak? Podchodzi i robi mi zdjęcia, jak śpię i leżę. (...). Naprawdę? Serio? Spiąca osoba? A może potem będzie martwa osoba? Ile za to dostałeś - 500 zł?! Godność, jakakolwiek kultura i wychowanie są bezcenne, co?

Zajęła trzy miejsca? Doda tłumaczy: „Zapłaciłam!”

Szybko jednak pojawiły się komentarze internautów oburzonych faktem, że piosenkarka zajęła aż trzy miejsca. Doda od razu postawiła sprawę jasno - dodatkowe fotele wykupiła sama, ponieważ zmuszają ją do tego problemy zdrowotne. W długich trasach musi móc się położyć, by nie obciążać kręgosłupa. Podkreśliła, że zrobiła wszystko zgodnie z zasadami, nie odbierając nikomu miejsca, a jedynie zapewniając sobie wygodę i możliwość odpoczynku.

Pasażer robił jej zdjęcia, gdy spała. „Udawał, że dzwoni”

Prawdziwy problem pojawił się, gdy jeden z pasażerów zaczął ją śledzić. Najpierw obserwował ją już w busie prowadzącym na płytę lotniska, później – na pokładzie. Mężczyzna udawał, że rozmawia przez telefon, a w rzeczywistości robił jej zdjęcia, nawet wtedy, gdy piosenkarka była pogrążona we śnie.

Dla Dody było to wyjątkowo upokarzające i naruszające prywatność. Podkreślała, że takie zachowanie nie ma nic wspólnego ani z byciem fanem, ani z ciekawością – to zwyczajna bezczelność.

„Jestem zniesmaczona”. Doda ma dość chamstwa na trasie

Artystka przyznała, że nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś narusza jej prywatność w tak bezpośredni sposób. Podobne sytuacje zdarzają jej się na wakacjach, podczas odpoczynku, w miejscach, gdzie gwiazda najbardziej potrzebuje spokoju. Od lat uczy się stawiać granice, bo – jak mówi – chamstwo i brak kultury potrafią skutecznie popsuć każdy moment.

Doda atakowana tuż przed Opolem: To zaplanowana akcja