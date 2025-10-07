Sylwestrowa Moc Przebojów w Toruniu. Prezydent ogłosił decyzję w sprawie imprezy Polsatu

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024/25 w Toruniu była wielkim sukcesem. Impreza Polsatu przyciągnęła tłumy - zarówno do centrum starówki, jak i przed telewizory.

Prezydent Paweł Gulewski ogłosił, że po raz kolejny powitamy Nowy Rok w samym sercu grodu Kopernika.

- Transmisja na antenie Polsatu pozwoli, by Toruń podziwiali nie tylko mieszkańcy regionu, ale także widzowie z całej Polski i Polonia na całym świecie - zapewnił gospodarz grodu Kopernika.

Sylwestrowa Moc Przebojów znów w Toruniu! Komunikat w sprawie imprezy Polsatu

- Mamy to! Po raz drugi Sylwestrowa Moc Przebojów zagra w Toruniu! We współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i telewizją Polsat, po raz drugi przywitamy Nowy Rok w sercu naszego miasta. Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznego koncertu, który zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów, wydarzenie powróci w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie - przekazał we wtorek prezydent Paweł Gulewski.

O tym, że to bardzo prawdopodobny scenariusz pisaliśmy już w kwietniu 2025 roku. Już w pierwszych dniach stycznia władze grodu Kopernika chwaliły się wielkim sukcesem. Zobaczcie, jak bawili się torunianie i goście w naszej galerii! Pod nią dalszy ciąg materiału!

Zobacz też: Tak bawiliście się na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Piękne zdjęcia z imprezy i kreacje gwiazd

Sylwestrowa Moc Przebojów w liczbach

Po ostatniej imprezie Polsatu, ciekawymi liczbami pochwalił się rzecznik PMT Marcin Centkowski. Od 5 grudnia do 2 stycznia 2025 r. pojawiło się blisko 3 tysiące publikacji dotyczące sylwestra w Toruniu. Największy pik informacyjny był 1 stycznia br. 0 pojawiło się ponad 800 informacji. W okresie 31 grudnia 2024 - 2 stycznia 2025 pojawiło się blisko 1,5 tysiąca publikacji, wspominających o sylwestrze z Polsatem w Toruniu.

- Ekwiwalent reklamowy wyniósł 24 miliony zł. Dotyczył publikacji, które dotyczyły „sylwestra w Toruniu”, „Sylwestra z Polsatem”, „Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024” - wskazał Marcin Centkowski.

Prezydent Gulewski przekonuje, że Sylwestrowa Moc Przebojów to niepowtarzalna promocja Torunia i całego województwa kujawsko-pomorskiego. Urokliwy Rynek Staromiejski wraz z przyległymi uliczkami ponownie zamieni się w wyjątkową scenografię, łączącą historię z nowoczesnością. Supernowoczesna scena wkomponowana zostanie w zabytkowy pejzaż kamienic, których historia sięga przełomu XIII i XIV wieku i które wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Transmisja na antenie Polsatu pozwoli, by Toruń podziwiali nie tylko mieszkańcy regionu, ale także widzowie z całej Polski i Polonia na całym świecie. Według ubiegłorocznych danych, ekwiwalent reklamowy wydarzenia przekroczył 24 miliony złotych, co potwierdza, że udział w organizacji Sylwestra z Polsatem to jedna z najskuteczniejszych form promocji regionu w kraju. To będzie noc pełna emocji, wspólnej zabawy i dumy z tego, że Nowy Rok cały kraj przywita właśnie stąd - z serca Kujawsko-Pomorskiego - zakończył Gulewski.

Relację i zdjęcia z imprezy na pewno znajdziecie w "Super Expressie"!