KS Apator pokazał klasę. Dobry występ juniorów

Żużel: KS Apator Toruń wyraźnie lepszy od PSŻ Poznań

Nie było żadnych wątpliwości. "Anioły" pokazały, kto jest faworytem do tytułu w PGE Ekstralidze, a przed kim jeszcze długa droga do czołówki. Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow i Robert Lambert nie znaleźli pogromcy, a Mikkel Michelsen przegrał tylko raz - z Bartoszem Smektałą. Co może cieszyć fanów z grodu Kopernika, Antoni Kawczyński i Krzysztof Lewandowski byli wyraźnie lepsi od kolegów z formacji juniorskiej Hunter PSŻ Poznań. Powinno to być oczywiste, ale po pierwszych treningach wydawało się, że "Kawce" i "Lewemu" brakuje prędkości. Sobotnie ściganie dało powody do optymizmu. Starszy z zawodników Apatora pokonał Matiasa, a Kawczyński Noricka Bloedorna.

PSŻ przekroczył 30 punktów, ponieważ w końcówce liderzy KS Apatora oddawali biegi. Na torze pojawił się m.in. Mikołaj Duchiński, który nie pokonał przeciwnika. W niedzielę kolejny sparing KS Apatora. Podopieczni Piotra Barona podejmą na Motoarenie zielonogórski Falubaz.

Hunters PSŻ Poznań - KS Apator Toruń, wyniki

Hunters PSŻ Poznań - 34

9. Matias Nielsen (0,0,1,1,3) - 5

10. Tobiasz Jakub Musielak (2,1,0,3) - 6

11. Norick Bloedorn (1,2,0,3,1) - 7

12. Bartosz Smektała (0,1*,2,3,3) - 6+1

13. Szymon Szlauderbach (1,1,1,1,2*) - 6+1

14. Mateusz Affelt (1,0,0) - 1

15. Kacper Teska (0,0,d) - 0

16. Kamil Witkowski - NS

KS Apator Toruń - 56

1. Patryk Dudek (3,2*,2*,-,-) - 7+2

2. Robert Lambert (2*,3,3,-,-) - 8+1

3. Jan Kvech (2*,0,2*,2,2) - 8+2

4. Mikkel Michelsen (3,3,3,2) - 11

5. Emil Sajfutdinow (3,3,3,-,-) - 9

6. Antoni Kawczyński (3,1,1,d,1) - 6

7. Krzysztof Lewandowski (2*,2*,2,0) - 6+2

8. Mikołaj Duchiński (1,0,0) - 1

Bieg po biegu (za speedwaynews.pl)

1. Dudek, Kvech, Bloedorn, Nielsen 1:5

2. Kawczyński, Lewandowski, Affelt, Teska 1:5 (2:10)

3. Sajfutdinow, Lambert, Szlauderbach, Smektała 1:5 (3:15)

4. Michelsen, Musielak, Kawczyński, Affelt 2:4 (5:19)

5. Michelsen, Bloedorn, Smektała, Kvech 3:3 (8:22)

6. Lambert, Dudek, Szlauderbach, Teska 1:5 (9:27)

7. Sajfutdinow, Lewandowski, Musielak, Nielsen 1:5 (10:32)

8. Michelsen, Kvech, Szlauderbach, Affelt 1:5 (11:37)

9. Lambert, Dudek, Nielsen, Musielak 1:5 (12:42)

10. Sajfutdinow, Smektała, Kawczyński, Bloedorn 2:4 (14:46)

11. Smektała, Michelsen, Nielsen, Kawczyński (d) 4:2 (18:48)

12. Bloedorn, Lewandowski, Duchiński, Teska (d) 3:3 (21:51)

13. Musielak, Kvech, Szlauderbach, Duchiński 4:2 (25:53)

14. Nielsen, Szlauderbach, Kawczyński, Duchiński 5:1 (30:54)

15. Smektała, Kvech, Bloedorn, Lewandowski 4:2 (34:56)

Sędzia: Bartosz Szram

Widzów: 999