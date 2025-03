Emocjonujący sparing na Motoarenie. Mamy zdjęcia kibiców

Zaatakował parafię na toruńskim Jarze. To nie wszystko!

Kolorowy rydwan MZK wyjechał na ulice Torunia. "Żal by było nie wsiąść. Normalnie sztos!"

Spis treści

Żużel: Apator - Falubaz, sparing drużyn z PGE Ekstraligi

"Anioły" przystępowały do niedzielnego sparingu w dobrych humorach. Torunianie pewnie pokonali Hunters PSŻ Poznań i zasygnalizowali dobrą formę. Na Motoarenie zabrakło Emila Sajfutdinowa i Jana Kvecha, którzy mają obowiązki na Wyspach Brytyjskich. Gościnnie z zawodnikami Piotra Barona wystąpił Grzegorz Zengota, co było kwestionowane przez kibiców w mediach społecznościowych. Falubaz przyjechał do grodu Kopernika w bardzo mocnym składzie z Leonem Madsenem i Jarosławem Hampelem na czele. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny. Fotografie kibiców i zawodników są warte obejrzenia!

Apator - Falubaz, wyniki i relacja

KS Apator Toruń - 44

9. Patryk Dudek - 10+1 (2,3,3,2*)

10. Robert Lambert - 7+1 (3,0,2*,2)

11. Nicolai Heiselberg - 2+1 (0,0,1*,1,0)

12. Grzegorz Zengota - 10 (t,2,2,3,3)

13. Mikkel Michelsen - 9+1 (2,3,3,1*,-)

14. Antoni Kawczyński - 0 (0,0,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 6+1 (3,1*,0,0,2)

16. Mikołaj Duchiński - 0 (0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 46

1. Jarosław Hampel - 5+1 (3,1*,1,0)

2. Rasmus Jensen - 5 (0,2,0,3)

3. Przemysław Pawlicki - 6 (1,3,2,-,)

4. Michał Curzytek - 6+2 (1*,1,1*,1,2)

5. Leon Madsen - 10+1 (3,1*,3,3)

6. Oskar Hurysz - 3+1 (1*,2,0)

7. Damian Ratajczak - 9+1 (2,2,2*,3)

8. Mitchell McDiarmid - 2+1 (0,1,1*)

Bieg po biegu:

1. Hampel, Dudek, Pawlicki, Heiselberg - 2:4

2. Lewandowski, Ratajczak, Hurysz, Kawczyński - 3:3 (5:7)

3. Madsen, Michelsen, Lewandowski (Zengota t), Jensen - 3:3 (8:10)

4. Lambert, Hurysz, Curzytek, Kawczyński - 3:3 (11:13

5. Pawlicki, Zengota, Curzytek, Heiselberg - 2:4 (13:17)

6. Michelsen, Jensen, Hampel, Lewandowski - 3:3 (16:20)

7. Dudek, Ratajczak, Madsen, Lambert - 3:3 (19:23)

8. Michelsen, Pawlicki, Curzytek, Kawczyński - 3:3 (22:26)

9. Dudek, Lambert, Hampel, Jensen - 5:1 (27:27)

10. Madsen, Zengota, Heiselberg, Hurysz - 3:3 (30:30)

11. Zengota, Dudek, Curzytek, Hampel - 5:1 (35:31)

12. Jensen, Ratajczak, Heiselberg, Lewandowski - 1:5 (36:36)

13. Madsen, Lambert, Michelsen, McDiarmid - 3:3 (39:39)

Wyścigi nominowane

14. Ratajczak, Lewandowski, McDiarmid, Duchiński - 2:4 (41:43)

15. Zengota, Curzytek, McDiarmid, Heiselberg - 3:3 (44:46)

Szczegółowa relacja pojawi się wkrótce!