W minioną niedzielę, 16 lutego, na oficjalnym profilu programu "Warsaw Shore" pojawiła się informacja o nagłej śmierci jednego z uczestników. Jeremiasz "Jez" Szmigiel, niezwykle popularny uczestnik show MTV, miał zaledwie 30 lat.

Przykrą informację potwierdziła mediom m.in. Agnieszka Odachowska z MTV. Jeremiasz "Jez" Szmigiel dołączył do programu "Warsaw Shore" w 2021 roku. Celebryta wystąpił w trzech sezonach popularnego show. Ostatni raz mogliśmy go oglądać w 21. edycji programu jesienią 2024 roku.

Informacja o śmierci 30-latka wstrząsnęła jego bliskimi i fanami. W sieci pojawiło się mnóstwo kondolencji oraz wspomnień o celebrycie. W poruszających słowach pożegnał go m.in. Kamil Jagielski z "Warsaw Shore". Z kolei Sylwia Madejska w rozmowie z portalem Świat Gwiazd odniosła się do doniesień o tym, że mężczyzna targnął się na swoje życie.

Mam ciarki na rękach, jak to mówię. Kiedy decydujesz się odebrać sobie życie, to naprawdę coś tobą musiało targnąć istotnie. (...) To nie jest tylko zawód miłosny czy brak pieniędzy. To jest zwykle coś głębszego - powiedziała.