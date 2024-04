Nie żyje finalistka "MasterChefa". Gwiazda miała tylko 35 lat!

"Nie jest lekko pisać te słowa, ale nasza Deniska przegrała dziś walkę z poważną chorobą. Walczyła dzielnie do samego końca. Nasz ból jest wielki, ale szczerze wierzymy, że teraz jest jej już lepiej" – napisał we wtorek po południu na Instagramie mąż Denisy, Roman Zajíc. "Nie znamy nikogo, kto miałby wokół siebie tylu prawdziwych przyjaciół, co ona. Przez cały czas byliśmy niesamowicie poruszeni tą troską. Dawaliście całej naszej rodzinie siłę na każdy kolejny dzień, były to najgorsze chwile w naszym życiu i bardzo trudna walka z podstępną i złowrogą chorobą. Dziękuję wszystkim, którzy starali się, aby ostatnie miesiące i dni były dla Denisy przyjemne i łatwe".

Nie żyje finalistka "MasterChefa"

Denisa Zajícová była gwiazdą w Czechach. Blogerka kulinarna podbiła serca jurorów i widzów czeskiej edycji "MasterChefa" i bez problemu dostała się do finału programu. Od długiego czasu walczyła z nowotworem, w ostatnich latach pomagała pacjentom chorym na raka i napisała książkę o swojej historii, aby motywować innych. Ponadto wyszła za mąż i założyła rodzinę - przypomina portal iDNES. Po raz pierwszy zachorowała 10 lat temu. Zaledwie kilka miesięcy przed ślubem doznała ciężkiego ataku epilepsji i upadła. Lekarze poinformowali ją wówczas, że ma rozległego guza mózgu.

10 lat walki z chorobą. Nie żyje finalistka znanego programu

Przeszła cztery operacje. "Postanowiłam odżywiać się zdrowo, wyeliminowałam cukier i mięso. Mam teraz dużo więcej energii, trwa to już trzy lata i od trzech lat nie choruję" – mówiła podczas rywalizacji w programie "MasterChef" w 2019 roku. W ubiegłym roku znów się jej pogorszyło. Musiała się poddać drogiemu i wyniszczającemu leczeniu. Kilka miesięcy temu pojawiły się nowe guzy, których nie dało się już zoperować. Odeszła we wtorek, 2 kwietnia, miała 35 lat.

Finalistka MasterChef Denisa Zajícová zemřela, podlehla rakovině. Zůstala po ní malá holčičkahttps://t.co/3bmQcpGL4y— ČRzprávy (@CRzpravy) April 2, 2024