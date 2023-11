Siostra Joanny Krupy po rozwodzie przeprowadziła się do Polski. Tym teraz się zajmuje

Andrzej Chyra nie do poznania. Co za charakteryzacja! Wszystko na potrzeby filmu "Kulej"

Siostra Joanny Krupy także jest po rozwodzie. W 2021 roku rozstała się z mężem, wnuk Mario Andrettiego, mistrza świata Formuły 1 z 1978. Para wzięła ślub w 2017 roku i mieszkała w wielkiej posiadłości w Pensylwanii. Teraz Marta Krupa rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zamierza rozwijać karierę wokalną.

- Na razie wynajmuję, bo nie wiem, na co będzie na 100 proc. Ale jest możliwe, żeby kupić ten dom, gdzie teraz mieszkam. Poczekamy i zobaczymy, jaka jest energia etc. I dopiero podejmiemy decyzję. Najważniejsze było dla mnie to, żeby moje pieski były zadowolone. Bo ja nie mam dzieci i one są dla mnie jak moje dzieci. Ważne było też to, aby był duży ogródek, żeby mieć ognisko, móc robić grilla. Ja kocham robić takie rzeczy. I żeby było dużo miejsca – jak przylatuje Asia, mama, tata, żeby było dla nich dużo miejsca i abym nie czuła się samotna" - wyjawiła Marta Krupa w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

Siostra gwiazdy "Top model" wydała singiel "Call me", który był promowany w "Dzień Dobry TVN". - Bardzo ciężko nad tym pracowałam. To było zawsze moje marzenie, moja pasja. Śpiewałam w chórze, jak byłam młodsza, byłam w szkole musicalowej. Ale ja się chowałam, wstydziłam, bo całe życie miałam takich ludzi wokół siebie, którzy mi mówili, że tobie się nie uda, że jesteś za stara"– wyznała w programie.

Marta Krupa o rozwodzie z mistrzem kierownicy

- Na początku, gdy byliśmy w separacji, było trudno o tym rozmawiać. Nie chciałam za dużo o tym mówić, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ale później po rozwodzie czułam się lepiej, rozmawiając o tym. Najważniejsze, że jestem teraz szczęśliwa. Żałuję, że przez 10 lat nie robiłam tego, co chciałam. Całe życie pomagałam innym, nie myślałam o sobie, byłam poniżona i nie czułam się pewna siebie - powiedziała siostra Krupy w programie "Onet Rano".