Najpierw Kaczorowska, potem Kaźmierska. Religijny Piotr Mróz ochoczo wylicza "grzechy" celebrytkom

To ona wygrała Pojedynek Tygodnia Wody w 25 odcinku "Farmy 4"! Poleciały mocne słowa

Kaźmierska, zasięgi i odpowiedzialność mediów

W rozmowie z Onetem Piotr Mróz odniósł się do przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, która była skazana za sutenerstwo, a teraz wciąż jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnych. Skomentował to, że skompromitowana celebrytka wróciła po roku milczenia z własnym kanałem na YouTube. Mróz zaznaczył, że choć każdy ma prawo do popełniania błędów i ich naprawy, kluczowa jest prawdziwa skrucha:

Ma prawo tak, no YouTube jest taką platformą. Jeżeli tam jest skrucha, jeżeli naprawdę jest wbicie w serce, że zrobiłam źle… Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tam rzeczywiście jest skrucha

Aktor podkreślił, że w kontekście osób publicznych szczególnie istotna jest autentyczność ich przemiany. Mróz nie jest przeciwny dawaniu drugiej szansy, jednak zaznacza, że nie można ślepo podążać za popularnością i zasięgami, ignorując wartości moralne oraz etyczne.

Piotr Mróz: "Nie możemy iść ślepo na zasięgi"

Piotr Mróz zwrócił także uwagę na problem, który dotyczy obecnych trendów w mediach – obsesji na punkcie zasięgów i oglądalności, które stają się najważniejszymi kryteriami przy wyborze osób do programów telewizyjnych. Zauważył, że w dobie mediów społecznościowych często pomija się kwestie wartości i etyki:

Nie możemy iść ślepo: 'bierzmy kogokolwiek, oby miał zasięgi'. Dzisiaj wszystko nastawione jest na zasięgi. Nie patrzymy, czy ktoś ma jakieś wartości, czy obecność tej osoby na wizji może spowodować kontrowersje, tylko oglądalność, wyświetlenia

- wylicza aktor.

Krytyka powrotu Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami"

Piotr Mróz wcześniej również wyraził swoje zdanie na temat powrotu Agnieszki Kaczorowskiej do programu Taniec z Gwiazdami. Aktor sugerował, że jej decyzja może mieć podłoże finansowe, wskazując na jej wcześniejsze negatywne wypowiedzi na temat programu oraz jury.

Wypowiedzi Piotra Mroza są częścią szerszej dyskusji na temat wartości promowanych w polskich mediach. Aktor, podkreślając wagę autentyczności, skruchy i etyki w show-biznesie, wskazuje na odpowiedzialność mediów za wybór treści, które prezentują społeczeństwu.

Autor: