Finał 12. serii "Top Model" na długo zapadnie w pamięci widzów. Problem w tym, że nie za sprawą niesamowitych występów uczestników, tylko olbrzymiej wpadki związanej z Joanną Krupą. Pod takiej wtopie modelka zapewne ma ochotę zapaść się pod ziemię. Wygląda na to, że wydał się wielki kłopotliwy sekret "Top Model"! Co się stało? Podczas finałowego odcinka "Top Model" goście obecni w studiu mogli zauważyć, co było wyświetlone na prompterze, z którego czytała Joanna Krupa. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że na wyświetlaczu pojawiły się angielskie wstawki, z których słynie Joanna Krupa. Ludzie myśleli, że jej oryginalne wypowiedzi są spontaniczne i naturalne. "(...) kto dalej ma szanse walczyć i zostać winner, a kto ma powiedzieć goodbye. Do kolejnej rundy awansuje best 3" - takie słowa można było zobaczyć na ujęciach. Czy czar Joanny Krupy w oczach widzów prysł? Na pewno po tej wpadce sympatia do niej może być nieco nadwątlona.

