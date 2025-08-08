Joanna Krupa w rozpaczy. Jennifer Aniston ukradła jej faceta! "Bardzo przystojny"

Joanna Krupa (46 l.) to kobieta, o jakiej śnią mężczyźni. Niestety, do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Ma na swoim koncie dwa nieudane małżeństwa, ale nie składa broni. Zainstalowała aplikację randkową dla sław. Ktoś wpadł jej nawet w oko, ale szybko zniknął z jej pola widzenia. Okazało się, że przystojniaka sprzątnęła jej sprzed nosa wielka gwiazda Hollywood - Jennifer Aniston (56 l.)! 

Trudno uwierzyć, że Joanna Krupa jest singielką. Od czasu rozwodu z drugim mężem, z którym doczekała się słodkiej córeczki, nikt nie zawrócił jej już w głowie. - Zawsze miałam chłopaków. Jednego po drugim. Od dwóch lat, po rozwodzie z Douglasem, jestem sama. Nie wychodzę na miasto tak często jak kiedyś, by móc kogoś poznać. Większość czasu spędzam z moją córeczką i pracuję. Zobaczymy, może ktoś zapuka do moich drzwi - wyznała Joanna Krupa, która razem z siostrą, Martą Krupą, odwiedziła studio "Super Expressu".

- Ale nikt nie puka do jej drzwi. Ona ma aplikację! - wypaplała siostra modelki. Wypytaliśmy więc Joannę o wszystko!

Joanna Krupa szuka miłości na aplikacji dla amerykańskich gwiazd

Okazuje się, że ma w swoim telefonie apkę randkową, na którą nie może zarejestrować się zwykły zjadacz chleba. Logują się w niej amerykańskie gwiazdy.

- Niektórych tych znanych facetów to ja już poznałam. I dziwnie by mi było rozmawiać z nimi teraz przez aplikację - mówi modelka, a jej siostra przyprowadziła ją do porządku. - Narzekasz, że wszystkie chłopy jednakowe. Że nikt cię nie podrywa. A ja mówię: "Popatrz, tu każdy do ciebie pisze, odpisz im chociaż". 

Joanna Krupa flirtowała z nowym chłopakiem Jennifer Aniston

- No bo słabo piszą - śmieje się Joanna Krupa.

Na tej aplikacji trafił mi się taki jeden, jedyny, który mi się podobał. Napisał do mnie. Mieszka w Nowym Jorku. Nie pamiętam już, jak ta nasza relacja w aplikacji się skończyła, ale już go tam nie ma. Zniknął. Bo Jennifer Aniston go zabrała! Piszą teraz, że ma nowego faceta. To właśnie on

- ujawnia modelka w rozmowie z Adrianem Nychnerewicz.

Mężczyzna, o którym mowa, to Jim Curtis - hipnoterapeuta i mówca motywacyjny. Rzeczywiście, od kilku tygodni widywany jest z gwiazdą serialu "Przyjaciele".

- Mógłby być dla mnie za spokojny i za nudny. Ale jest przystojny - zauważa Joanna. - Bardzo przystojny. Jedyny, który mi się podobał. Ale Jennifer Aniston mi go ukradła! - śmieje się "Dżołana". 

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda nowy partner Jennifer Aniston. Joanna Krupa ma czego żałować?

