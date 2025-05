Joanna Krupa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek w świecie show-biznesu – modelka, jurorka "Top Model", aktywistka oraz osobowość telewizyjna. Teraz do swojej listy projektów może dopisać coś zupełnie innowacyjnego. Wraz z siostrą Martą ruszyła z kanałem na YouTubie, który już od pierwszych odcinków przyciąga uwagę widzów. "Cooking with the Krupas" to nie tylko kulinarna przygoda, ale i rodzinny show pełen uśmiechu, luzu i pozytywnej atmosfery.

Joanna Krupa i jej siostra Marta wzięły się za gotowanie

Pomysł na wspólny program zrodził się naturalnie - obie siostry od lat dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych, a wspólne gotowanie od zawsze było ich ulubioną formą spędzania czasu. Postanowiły więc zaprosić do swojej kuchni również fanów. W opisie swojego kanału informują, że będzie śmiesznie i smacznie.

Welcome to Cooking with the Krupas! Razem z moją siostrą Martą zapraszamy Was do naszej kuchni, gdzie uczymy się gotować, świetnie się bawimy i spotykamy fantastycznych gości. Będzie pysznie, śmiesznie i bardzo po naszemu – dołączcie do nas! - czytamy w sieci.

Opis zapowiada, że nie będzie to kolejny sztywny program kulinarny. Joanna Krupa i Marta podchodzą do gotowania z przymrużeniem oka – nie ukrywają wpadek, improwizują i przede wszystkim dobrze się bawią. Pierwsze odcinki udowadniają, że program ma ogromny potencjał! Duet sióstr przyciąga zarówno miłośników kuchni, jak i fanów Joanny, którzy z przyjemnością oglądają ją w bardziej prywatnym, domowym wydaniu.

"Cooking with the Krupas" to nowy program oraz nowa odsłona Joanny i Marty, która pokazuje je w naturalnej, zabawnej wersji. Program z pewnością zyska fanów nie tylko wśród miłośników gotowania, ale także tych, którzy cenią sobie ciepłe, rodzinne klimaty oraz masę pozytywnej energii. Siostry już teraz zapowiadają kolejne odcinki i niespodzianki dla widzów. Jeśli szukacie lekkiego formatu, który poprawi humor - to jest on dla was!

