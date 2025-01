Joanna Krupa od lat mieszka w USA. Polska modelka wyjechała tam z matką, mając zaledwie pięć lat. Jako dziewczynka uczęszczała do Mary Lyon Public School i Steinmetz High School. Następnie zamieszkała z rodziną w Los Angeles. Od tego czasu dzieli swoje życie między Polską a USA.

Zobacz też: Joanna Krupa żyje z politelią! Kiedyś uznaliby ją za czarownicę

Joanna Krupa jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno popularna modelka opublikowała na swoim InstaStories zdjęcia obrazujące, jak wyglądają pożary, które od jakiegoś czasu obecne są w Los Angeles.

Ogień jest tak wielki, że zagraża osiedlom, szkołom, a także rezydencjom gwiazd. W mediach relacje z tragicznych wydarzeń opublikowała nie tylko Joanna Krupa, ale również Krzysztof Gojdź, który także mieszka w okolicy. Lekarz wyjawił, że w wielu opuszczonych domach pojawiają się bandyckie bandy, które okradają dobytek zostawiony przez uciekających ludzi.

Zobacz też: Gwiazdy po 40 śmiało pozują w bikini. Tylko spójrzcie na ich smukłe sylwetki. Widać, ile mają lat? Czterdziestka to nowa dwudziestka!

Próbowaliśmy skontaktować się z Joanną Krupą i poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu gwiazda nie odpowiedziała na nasze zapytanie.

Jakiś czas temu Joanna Krupa udzieliła wywiadu "Faktowi", w którym wyjawiła, czego oczekuje od życia w USA. Gwiazda przyznała, iż bardzo zależy jej na bezpieczeństwie. Od kiedy została mamą, jest to dla niej priorytet.

Chciałabym, żeby było bezpiecznie. Szczególnie jak jestem matką. Teraz jeszcze bardziej na to zwracam uwagę. W Polsce czuć, że jest dużo bezpieczniej. Jak ostawisz gdzieś na ulicy rower, to nie martwisz się, że ktoś to ukradnie. (...) To jest troszkę przerażające. Mam nadzieję, że ludzie zobaczą, co się teraz dzieje, że muszą być zmiany i muszą wybrać pozytywną przyszłość - wyjawiła w "Fakcie" modelka.