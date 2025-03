Siostra Joanny Krupy wparowała na elegancką imprezę! Wszystkim opadły szczęki

Daniel Martyniuk znalazł nowy sposób na rozładowanie stresu. Zenek go ostrzegł

W czwartek, 20 marca, odbyły się dwie ważne celebryckie imprezy. Na gali Top Seriale 2025 pojawiła się m.in. Anna Nehrebecka, Vanessa Aleksander, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Katarzyna Zielińska. Z kolei w domu handlowym Vitkac miała miejsce gala VIP Premiere HDREY Laboratories. Sensacją było to, że na eleganckiej imprezie pojawiła się i Joanna Krupa, i jej siostra - Marta Krupa. Panie wzbudziły olbrzymie zainteresowanie wśród innych uczestników eventu. A gwiazd nie brakowało. Oprócz wspomnianych sióstr w domu handlowym Vitkac zameldowała się m.in. sama Justyna Steczkowska! Dostrzegliśmy też uczestniczkę trwającej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" - Blankę Stajkow.

Joanna Krupa żyje z politelią! Kiedyś uznaliby ją za czarownicę

Marta Krupa może liczyć na wsparcie słynnej siostry

Mimo to to właśnie na widok Joanny Krupy i jej siostry wszystkim opadły szczęki. Marta Krupa, która od lat znajduje się w cieniu siostry, w zeszłym roku wydała swój pierwszy singiel "Call me". Kobieta może liczyć na wsparcie słynnej siostry, z którą spędzała ostatnie święta Bożego Narodzenia. Przy okazji w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła tajemnice rodzinnej kuchni.

Moja siostra nie gotuje. Ale teraz próbuje, a ja staram się ją uczyć i jestem z niej dumna. Zawsze to ja byłam tą, która gotuje dla rodziny. Ona lubi piec kupne ciasteczka z kawałkami czekolady, które po prostu wkłada się do piekarnika

- mówiła Marta Krupa, która urodziła się w Chicago. Joanna z kolei na świat przyszła w Polsce. Gdy miała pięć lat, jej rodzice wyjechali do USA. Cała rodzina jednak do dziś pielęgnuje polskie tradycje.

Świętujemy w tradycyjny, polski sposób. Na Wigilię nie jemy mięsa. Mamy dużo dań takich jak pierogi, barszcz z uszkami, zupa grzybowa, krokiety z grzybami, łazanki, ziemniaczki i ryba dla tych, którzy jedzą ryby. Dzielimy się opłatkiem. Słuchamy kolęd, otwieramy prezenty i zapadamy w jedzeniową śpiączkę

- śmiała się siostra Joanny Krupy.

W galerii prezentujemy siostry Krupy i inne gwiazdy na gali Gwiazdy na VIP Premiere HDREY Laboratories