Tak zmieniła się Julia Wróblewska! Niespodzianka na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami"

Gdy przed laty cała Polska zobaczyła ją jako uroczą Michasię w filmie "Tylko mnie kochaj", szybko podbiła serca widzów. Julia Wróblewska dorastała na oczach fanów, a kilka lat później sama stanęła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", docierając aż do półfinału. Potem jednak nagle zniknęła ze świata show-biznesu. Jej nieobecność miała poważne powody - aktorka otwarcie opowiedziała o problemach ze zdrowiem psychicznym i konieczności terapii.

"Taniec z Gwiazdami": tak teraz wygląda Julia Wróblewska

Julia Wróblewska zdecydowała się zawalczyć o siebie i na pewien czas zrezygnowała z kariery medialnej. Jak sama przyznała, walka z zaburzeniem osobowości była jednym z najtrudniejszych doświadczeń w jej życiu. Aktorka poddała się intensywnej psychoterapii oraz farmakoterapii, a kilka miesięcy spędziła w specjalistycznym ośrodku w Krakowie. To tam zaczęła powoli odzyskiwać równowagę i planować swoją przyszłość poza światem celebryckim.

Po terapii Wróblewska postawiła na normalność. Podjęła pracę jako kelnerka w warszawskiej restauracji, co pozwoliło jej nabrać dystansu do sławy. Równocześnie rozpoczęła studia na iberystyce, które ukończyła z sukcesem. Od dwóch lat pracuje w zupełnie innej branży - jest młodszym specjalistą ds. kontroli jakości oprogramowania. Na co dzień zajmuje się testowaniem aplikacji i wykrywaniem błędów - to zadanie wymagające cierpliwości, koncentracji i dokładności.

Mimo zmiany zawodowej drogi, Julia nie zapomniała o swoich fanach. Jej powrót na jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Aktorka pojawiła się w eleganckiej stylizacji, która podkreślała jej naturalny urok i dojrzałość, jaką zyskała przez ostatnie lata. Spotkanie z dawnymi uczestnikami programu przywołało wspomnienia sprzed niemal dekady, gdy walczyła o Kryształową Kulę.

