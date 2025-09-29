Tak zmieniła się Julia Wróblewska! Niespodzianka na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami"

Julia Wróblewska od kilku lat pozostawała poza blaskiem reflektorów, skupiając się na życiu prywatnym i walce o zdrowie. Teraz jednak znów pojawiła się na czerwonym dywanie - i to w wyjątkowych okolicznościach. 20-lecie "Tańca z Gwiazdami" stało się okazją, by przypomnieć widzom jedną z ulubionych uczestniczek dawnych edycji.

Gdy przed laty cała Polska zobaczyła ją jako uroczą Michasię w filmie "Tylko mnie kochaj", szybko podbiła serca widzów. Julia Wróblewska dorastała na oczach fanów, a kilka lat później sama stanęła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", docierając aż do półfinału. Potem jednak nagle zniknęła ze świata show-biznesu. Jej nieobecność miała poważne powody - aktorka otwarcie opowiedziała o problemach ze zdrowiem psychicznym i konieczności terapii.

"Taniec z Gwiazdami": tak teraz wygląda Julia Wróblewska 

Julia Wróblewska zdecydowała się zawalczyć o siebie i na pewien czas zrezygnowała z kariery medialnej. Jak sama przyznała, walka z zaburzeniem osobowości była jednym z najtrudniejszych doświadczeń w jej życiu. Aktorka poddała się intensywnej psychoterapii oraz farmakoterapii, a kilka miesięcy spędziła w specjalistycznym ośrodku w Krakowie. To tam zaczęła powoli odzyskiwać równowagę i planować swoją przyszłość poza światem celebryckim.

Po terapii Wróblewska postawiła na normalność. Podjęła pracę jako kelnerka w warszawskiej restauracji, co pozwoliło jej nabrać dystansu do sławy. Równocześnie rozpoczęła studia na iberystyce, które ukończyła z sukcesem. Od dwóch lat pracuje w zupełnie innej branży - jest młodszym specjalistą ds. kontroli jakości oprogramowania. Na co dzień zajmuje się testowaniem aplikacji i wykrywaniem błędów - to zadanie wymagające cierpliwości, koncentracji i dokładności.

Mimo zmiany zawodowej drogi, Julia nie zapomniała o swoich fanach. Jej powrót na jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Aktorka pojawiła się w eleganckiej stylizacji, która podkreślała jej naturalny urok i dojrzałość, jaką zyskała przez ostatnie lata. Spotkanie z dawnymi uczestnikami programu przywołało wspomnienia sprzed niemal dekady, gdy walczyła o Kryształową Kulę. 

