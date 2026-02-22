Prof. Jan Miodek w żałobie. Pożegnał ukochaną żonę

Profesor Jan Miodek (79 l.) cieszy się w Polsce ogromnym autorytetem. Nie ma chyba bardziej znanego językoznawcy niż wrocławski wykładowca. Przez dekady swojej niezwykle owocnej kariery zawsze mógł liczyć na wsparcie żony.

Teresa Miodek była dla niego wielkim wsparciem, ale skupiała się również na własnej karierze. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i bibliotekarka w dziesiątym liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. Była twórczynią i kierowniczką Szkolnego Centrum Informacji i Samokształcenia. Dbała o rozwój bibliotek. Na stronie internetowej liceum ukazała się informacja o śmierci Teresy Miodek.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego nr X żegna dziś wyjątkową osobę, niezapomnianą i charyzmatyczną Panią Teresę Miodek, wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły, bibliotekarkę. Odeszła nasza Koleżanka, Pedagog, Wychowawczyni wielu absolwentów naszej szkoły. [...] Aktywność, zaangażowanie i pracowitość Pani Teresy Miodek doceniali nie tylko uczniowie, koledzy i koleżanki, ale również władze oświatowe. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci - napisano na stronie szkoły.

Jan i Teresa Miodek wyśpiewali sobie małżeństwo

Jan Miodek poznał swoją przyszłą żonę podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Połączyła ich nie tylko miłość do języka polskiego, ale również do muzyki. Ich związek zaczął się bowiem od wspólnego śpiewania w uniwersyteckim chórze. W jednym z wywiadów językoznawca stwierdził, że z ukochaną Teresą "wyśpiewali sobie małżeństwo".

Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałem dla przyjemności: w kościele, szkole, w domu. Gdy rozpocząłem studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, zaraz przyłączyłem się do tamtejszego chóru. Z koleżanką z roku wyśpiewaliśmy sobie małżeństwo - wspominał w rozmowie dla portalu katowice.naszemiasto.pl.

Uroczystości pogrzebowe Teresy Miodek

W sieci pojawił się nekrolog, w którym przekazano informacje związane z pogrzebem Teresy Miodek. Ostatnie pożegnanie żony profesora Miodka odbędzie się we wtorek, 24 lutego.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się we wtorek 24 lutego 2026 o godzinie 11.30 Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przy ul. Bałkańskiej 4 we Wrocławiu-Różance, po czym nastąpi złożenie prochów do grobowca rodzinnego na Cmentarzu Osobowickim. Mąż, syn, synowa, wnuki - przekazano w nekrologu.

