Śmierć Erica Dane'a to nie koniec dramatu. Kochanka aktora wywołała burzę jednym zdjęciem

2026-02-22 12:42

Fani "Chirurgów" i "Euforii" wciąż opłakują odejście swojego idola, ale w tle żałoby rozgrywa się prawdziwa medialna afera. Choć oficjalnie u boku gwiazdora do końca trwała żona, inna kobieta postanowiła ściągnąć na siebie uwagę w tym trudnym czasie. Jej aktywność w sieci spotkała się z bezlitosną reakcją internautów, którzy nie zostawili na niej suchej nitki.

Kochanka Erica Dane'a w ogniu krytyki

Autor: Rex Features/East News/ East News

Erica Dane prowadził burzliwe życie miłosne

Trzeba przyznać, że Eric Dane nie był świętym, a jego życie uczuciowe przypominało scenariusz telenoweli. Od ponad dwóch dekad jego żoną była Rebecca Gayheart, z którą doczekał się dwóch córek. Co prawda aktorka wniosła pozew o rozwód, powołując się na "różnice nie do pogodzenia", ale ostatecznie wycofała go w obliczu tragicznej diagnozy męża – stwardnienia zanikowego bocznego. To właśnie ta choroba zabrała go w wieku 53 lat. Choć na papierze wciąż byli małżeństwem, w kuluarach mówiło się, że ich relacja od dawna nie miała nic wspólnego z romantyzmem i każde z nich poszło w swoją stronę.

Okazuje się, że aktor wcale nie próżnował. Przez dwa lata widywano go z młodszą o 25 lat aktorką Priyą Jain. Jak donosi serwis Page Six, para miała być w związku "na wyłączność", ale sielanka skończyła się latem ubiegłego roku w atmosferze skandalu. Wszystko wyszło na jaw, gdy Eric Dane pojawił się na premierze serialu "Countdown" u boku zupełnie innej kobiety – reżyserki Janell Shirtcliff. Priya Jain nie miała pojęcia o istnieniu rywalki, a magazyny plotkarskie szybko podchwyciły temat, sugerując, że aktor i reżyserka od lat ciągnęli swój "związek bez zobowiązań".

Kochanka Erica Dane'a w ogniu krytyki

Po smutnej wiadomości o śmierci aktora, na platformie Netflix pojawił się materiał "Słynne ostatnie słowa: Eric Dane". Gwiazdor wypowiadał się w nim niezwykle ciepło o swojej żonie, zupełnie pomijając milczeniem wątek Janell Shirtcliff. To jednak nie powstrzymało reżyserki przed publicznym wylaniem swoich żali. W sobotni wieczór postanowiła pożegnać ukochanego, publikując serię zdjęć na InstaStories. Czy spodziewała się takiej reakcji? W sieci natychmiast zawrzało, a internauci zarzucili jej brak wstydu, taktu i godności człowieka oraz desperackie szukanie atencji na tragedii. "Kompletny brak taktu. Jeśli siebie nie potrafisz szanować, to uszanuj chociaż jego dzieci. [...] Twoja publikacja pokazuje, że jesteś głupią desperacką szukającą atencji" - czytamy w jednym z komentarzy.

Kochanka Erica Dane'a w ogniu krytyki

Autor: janellshirtcliff/ Instagram

Warto jednak pamiętać o kulisach tego skomplikowanego układu. Eric i Rebecca byli małżeństwem wyłącznie formalnie, a ich pożycie małżeńskie dawno wygasło. Co więcej, żona aktora układa już sobie życie u boku innego mężczyzny, choć do końca utrzymywała z mężem poprawne, przyjacielskie relacje.

Priya Jain żegna Erica Dane'a

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że aktywność Janell w sieci zbiegła się w czasie z ruchem byłej partnerki aktora. Żałobna relacja Shirtcliff pojawiła się zaledwie kilka godzin po tym, jak Priya Jain opublikowała pożegnalne zdjęcie. Z doniesień medialnych wynika, że Jain i Dane zdążyli odnowić kontakt krótko przed jego śmiercią, pozostając na stopie przyjacielskiej. Czyżby panie rywalizowały ze sobą nawet w obliczu tak smutnego wydarzenia?

Priya Jain pożegnała Erica Dane'a

Autor: priya.j.j/ Instagram
