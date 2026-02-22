Kaczorowska zalała się śmiechem! Pytanie o Rogacewicza było zbyt pikantne

Wystarczyło jedno pytanie, by atmosfera zrobiła się naprawdę pikantna. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali poddani krótkiej zabawie w sprawdzanie zgodności. Kiedy padło hasło o tym, co poprawia Marcinowi humor w pięć minut, aktorka zalała się śmiechem i wymownie odmówiła odpowiedzi. Ich reakcja mówiła więcej niż tysiąc słów!

Kaczorowska i Rogacewicz na ramówce TVP

Para coraz śmielej pokazuje się razem - zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Już niebawem zaprezentują wspólny projekt teatralny, zapowiadany jako artystyczna opowieść o wolności w kilku odsłonach. Zanim jednak staną na scenie, pojawili się na wiosennej prezentacji ramówki Telewizja Polska. Rogacewicz promował nowe odcinki serialu Komisarz Alex, a Kaczorowska reprezentowała legendarny Klan, w którym od lat wciela się w Bożenkę. Oficjalne wystąpienia przebiegły bez zgrzytów, ale to kuluary przyniosły najciekawsze momenty.

Kaczorowska zalała się śmiechem! Pytanie o Rogacewicza było zbyt pikantne

Po części konferencyjnej dziennikarka Radio Zet zaprosiła zakochanych do krótkiego quizu o sobie nawzajem. Formuła była prosta - szybkie pytania, spontaniczne odpowiedzi. Jednak jedno z nich kompletnie zaskoczyło aktorkę. "Co w pięć minut potrafi poprawić Marcinowi humor?" - usłyszała.

Zamiast natychmiastowej riposty pojawił się śmiech. Najpierw cichy, potem coraz głośniejszy. Agnieszka Kaczorowska zakryła twarz dłonią i po chwili przyznała: "Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć". W tym samym czasie Marcin Rogacewicz odsunął się na bok, wyraźnie rozbawiony sytuacją. Gdy wrócił do mikrofonu, z uśmiechem potwierdził, że odpowiedź rzeczywiście istnieje i że oboje doskonale wiedzą, jaka jest.

Nie padło ani jedno konkretne słowo, ale wymiana spojrzeń i ich reakcje były aż nadto czytelne. Chemia między nimi była widoczna gołym okiem. Gorąco!

To, co miało być niewinną zabawą, przerodziło się w scenę pełną aluzji i śmiechu. Bez dosłowności, bez dopowiedzeń, a jednak z bardzo jasnym przekazem. Ich zgodna reakcja pokazała, że znają się doskonale i reagują w identyczny sposób nawet na najbardziej dwuznaczne pytania.

