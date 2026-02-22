Wielki powrót "The Traitors". Data finału i lista uczestników mogą zaskoczyć

Spis treści
Tym razem gra o wielkie pieniądze i ludzkie zaufanie przenosi się w zupełnie nowe, mroczne scenerie. Malwina Wędzikowska wraz z ekipą zawitała do Chateau de Bournel we Francji, gdzie mury mają uszy, a każdy krok śledzony jest przez kamery. Jednak to nie luksusowa rezydencja budzi największe emocje, ale ludzie, których w niej zamknięto. Producenci postawili na szokujące kontrasty. Czy można wyobrazić sobie bardziej wybuchowy układ? W jednym programie wystąpią obok siebie duchowny i striptizerka. Nad tym społecznym kotłem czuwać będzie nie tylko prowadząca, ale również futrzasty rezydent pałacu – kocur Jean-Pierre. Czy zwierzę wyczuje fałsz szybciej niż ludzie?
Kiedy finał 3. edycji "The Traitors. Zdrajcy"?
Fani formatu powinni zaznaczyć w kalendarzach konkretną datę. Prawdziwa psychologiczna wojna rozpocznie się na antenie TVN w niedzielę 22 lutego o godzinie 19:45. Stacja przygotowała dla widzów prawdziwy maraton kłamstwa i dedukcji. Nowy sezon show został rozpisany na 12 pełnych napięcia odcinków. Jeśli emisja przebiegnie bez zakłóceń świątecznych, ostateczne starcie Lojalnych i Zdrajców będziemy śledzić w niedzielę 11 maja. Kto przetrwa do końca?
Kim są uczestnicy nowej edycji? Pełna lista
Tegoroczny casting to prawdziwa mieszanka charakterów, która gwarantuje, że przed ekranami nie będzie wiało nudą. Kto zdecydował się na udział w tej ryzykownej grze? Oto lista śmiałków:
- Marianna Wie – łączy pracę striptizerki z wróżeniem z tarota i aktywnością w sieci;
- Piotr Sowiński – żyje z ryzyka jako zawodowy pokerzysta;
- Katarzyna Szopińska – ekspertka od psychologii i seksuologii, była handlowiec;
- Marcin Lipski – człowiek orkiestra: aktor, performer ognia i producent;
- Maciej Mazurkiewicz – zarządza w znanym biurze podróży;
- Natalia Prokaziuk – szkoli agentów ubezpieczeniowych i edukuje o sztucznej inteligencji;
- Dariusz Majerek – umysł ścisły, doktor nauk i statystyk;
- Sebastian Tomala – barber, który sprawdza się też jako model;
- Karolina Mrowińska – handluje w sieci i działa jako influencerka;
- Maks Baczyński – stawia pierwsze kroki w modelingu;
- Iza Chojnacka – jedna z bliźniaczek, konferansjerka i modelka;
- Daria Chojnacka – druga z sióstr, modelka i DJ-ka;
- Magdalena Swat – łączy modeling z projektowaniem nakryć głowy;
- Andrzej Juskowiak – korporacyjny pełnomocnik i ławnik sądowy;
- Dorota Matuszak – policjantka z doświadczeniem w dochodzeniówce;
- Igor Powierża – pilotuje prywatne odrzutowce dla najbogatszych;
- Jarosław Pawłóczenko – zarządza nocnym życiem jako manager klubu i barman;
- Łucja Rybak – aktorka znana z sieci, influencerka i organizatorka imprez;
- Katarzyna Brzozowska – animatorka, szczudlarka i autorka bajek;
- Tomasz Wiśniewski – strażak z ogromnym doświadczeniem w reality show;
- Oliwia Żelichowska – przyszła dziennikarka z ambicjami politycznymi;
- Wioleta Przystarz – autorka thrillera i mentorka biznesowa zwana "Królową Motywacji";
- Paweł Sobierajski – profesjonalny kucharz;
- Ksiądz Rafał Główczyński – znany internautom jako "Ksiądz z osiedla".