Wielki powrót "The Traitors". Data finału i lista uczestników mogą zaskoczyć

Tym razem gra o wielkie pieniądze i ludzkie zaufanie przenosi się w zupełnie nowe, mroczne scenerie. Malwina Wędzikowska wraz z ekipą zawitała do Chateau de Bournel we Francji, gdzie mury mają uszy, a każdy krok śledzony jest przez kamery. Jednak to nie luksusowa rezydencja budzi największe emocje, ale ludzie, których w niej zamknięto. Producenci postawili na szokujące kontrasty. Czy można wyobrazić sobie bardziej wybuchowy układ? W jednym programie wystąpią obok siebie duchowny i striptizerka. Nad tym społecznym kotłem czuwać będzie nie tylko prowadząca, ale również futrzasty rezydent pałacu – kocur Jean-Pierre. Czy zwierzę wyczuje fałsz szybciej niż ludzie?

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazda TVN OPIĘTA do granic! Malwina Wędzikowska szokuje figurą

Kiedy finał 3. edycji "The Traitors. Zdrajcy"?

Fani formatu powinni zaznaczyć w kalendarzach konkretną datę. Prawdziwa psychologiczna wojna rozpocznie się na antenie TVN w niedzielę 22 lutego o godzinie 19:45. Stacja przygotowała dla widzów prawdziwy maraton kłamstwa i dedukcji. Nowy sezon show został rozpisany na 12 pełnych napięcia odcinków. Jeśli emisja przebiegnie bez zakłóceń świątecznych, ostateczne starcie Lojalnych i Zdrajców będziemy śledzić w niedzielę 11 maja. Kto przetrwa do końca?

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazda "Lokatorów" wróciła na salony. U szczytu sławy nagle zniknęła z ekranów!

Kim są uczestnicy nowej edycji? Pełna lista

Tegoroczny casting to prawdziwa mieszanka charakterów, która gwarantuje, że przed ekranami nie będzie wiało nudą. Kto zdecydował się na udział w tej ryzykownej grze? Oto lista śmiałków:

Marianna Wie – łączy pracę striptizerki z wróżeniem z tarota i aktywnością w sieci;

– łączy pracę striptizerki z wróżeniem z tarota i aktywnością w sieci; Piotr Sowiński – żyje z ryzyka jako zawodowy pokerzysta;

– żyje z ryzyka jako zawodowy pokerzysta; Katarzyna Szopińska – ekspertka od psychologii i seksuologii, była handlowiec;

– ekspertka od psychologii i seksuologii, była handlowiec; Marcin Lipski – człowiek orkiestra: aktor, performer ognia i producent;

– człowiek orkiestra: aktor, performer ognia i producent; Maciej Mazurkiewicz – zarządza w znanym biurze podróży;

– zarządza w znanym biurze podróży; Natalia Prokaziuk – szkoli agentów ubezpieczeniowych i edukuje o sztucznej inteligencji;

– szkoli agentów ubezpieczeniowych i edukuje o sztucznej inteligencji; Dariusz Majerek – umysł ścisły, doktor nauk i statystyk;

– umysł ścisły, doktor nauk i statystyk; Sebastian Tomala – barber, który sprawdza się też jako model;

– barber, który sprawdza się też jako model; Karolina Mrowińska – handluje w sieci i działa jako influencerka;

– handluje w sieci i działa jako influencerka; Maks Baczyński – stawia pierwsze kroki w modelingu;

– stawia pierwsze kroki w modelingu; Iza Chojnacka – jedna z bliźniaczek, konferansjerka i modelka;

– jedna z bliźniaczek, konferansjerka i modelka; Daria Chojnacka – druga z sióstr, modelka i DJ-ka;

– druga z sióstr, modelka i DJ-ka; Magdalena Swat – łączy modeling z projektowaniem nakryć głowy;

– łączy modeling z projektowaniem nakryć głowy; Andrzej Juskowiak – korporacyjny pełnomocnik i ławnik sądowy;

– korporacyjny pełnomocnik i ławnik sądowy; Dorota Matuszak – policjantka z doświadczeniem w dochodzeniówce;

– policjantka z doświadczeniem w dochodzeniówce; Igor Powierża – pilotuje prywatne odrzutowce dla najbogatszych;

– pilotuje prywatne odrzutowce dla najbogatszych; Jarosław Pawłóczenko – zarządza nocnym życiem jako manager klubu i barman;

– zarządza nocnym życiem jako manager klubu i barman; Łucja Rybak – aktorka znana z sieci, influencerka i organizatorka imprez;

– aktorka znana z sieci, influencerka i organizatorka imprez; Katarzyna Brzozowska – animatorka, szczudlarka i autorka bajek;

– animatorka, szczudlarka i autorka bajek; Tomasz Wiśniewski – strażak z ogromnym doświadczeniem w reality show;

– strażak z ogromnym doświadczeniem w reality show; Oliwia Żelichowska – przyszła dziennikarka z ambicjami politycznymi;

– przyszła dziennikarka z ambicjami politycznymi; Wioleta Przystarz – autorka thrillera i mentorka biznesowa zwana "Królową Motywacji";

– autorka thrillera i mentorka biznesowa zwana "Królową Motywacji"; Paweł Sobierajski – profesjonalny kucharz;

– profesjonalny kucharz; Ksiądz Rafał Główczyński – znany internautom jako "Ksiądz z osiedla".