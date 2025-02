Nagrody Orły to prestiżowe polskie nagrody filmowe, przyznawane corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są „polskimi Oscarami” ze względu na ich znaczenie w branży filmowej. Orły przyznawane są w kilkunastu kategoriach, takich jak Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Aktorka, a także za scenariusz, zdjęcia czy muzykę. Głosowanie odbywa się wśród członków Polskiej Akademii Filmowej, co nadaje nagrodom dużą rangę w środowisku filmowym. Ceremonia wręczenia nagród jest ważnym wydarzeniem w polskim świecie kina i przyciąga największe gwiazdy rodzimej kinematografii. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce.

Orły, po ośmiu latach znakomitej współpracy z Canal+, wracają do gniazda publicznego nadawcy. Dzisiaj otwieramy nowy, kolejny rozdział we wspólnej historii Orłów i TVP z nadzieją i wiarą, że przyniesie ona wymierne korzyści polskiemu kinu. Misja Polskich Nagród Filmowych i Polskiej Akademii Filmowej, które na wielu polach wspierają rodzimych twórców i polską kinematografię, idealnie współgra z misją telewizji publicznej. Telewizja Polska przez lata była najlepszym partnerem polskiej twórczości filmowej i głęboko wierzymy, że do tej roli powróci z całą mocą - powiedział Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.