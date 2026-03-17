Ewa Skibińska w ODWAŻNEJ sukience na rozdaniu Oscarów, ale... w Polsce. Inne gwiazdy też się wystroiły

Jeśli myśleliście, że tylko amerykańskie gwiazdy celebrowały rozdanie Oscarów, to jesteście w błędzie. Podczas 98. gali, która odbyła się w Los Angeles, od gwiazd zaroiło się też na czerwonym dywanie w Polsce. Wielu aktorów i jeszcze więcej aktorek pojawiło się podczas nocy oscarowej z Canal+. Wydarzenie przyciągnęło całe mnóstwo elegancko ubranych osób, które dobrze znacie z ekranów telewizorów.

Wśród nich brylowała Ewa Skibińska, która postawiła na odważną stylizację. Ale ciekawych kreacji było więcej!

Ewa Skibińska skradła show?

63-letnia Ewa Skibińska na czerwonym dywanie jak zwykle czuła się niczym ryba w wodzie. Stawiła się na nim ubrana w czarno-białą, obcisłą sukienkę, która sprawiała wrażenie jakby spryskanej farbą. Gwiazda podkreśliła swoje kobiece kształty i przyciągała spojrzenia wyeksponowanym dekoltem. Skradła show? Jej koleżanki z branży zrobiły, co mogły, aby również błyszczeć.

Kto jeszcze pojawił się na wydarzeniu?

Podczas oscarowej imprezy dosłownie błyszczała Olga Bołądź, która wystąpiła od stóp do głów odziana w złociste cekiny. Połączyła luźne, lejące się spodnie ze swobodną, nieco "pudełkową" górą. Ten zestaw idealnie do niej pasował. Był elegancki, ale nie w przesadny sposób, bo swobodna forma dobrze kontrastowała z imprezowym błyskiem cekinów.

Na czerwonym dywanie wyróżniła się też Patricia Kazadi, która sięgnęła po welurową, długą suknię z ogromnym dekoltem sięgającym aż do pasa i pozowała w niej w nieco dramatyczny, przesadny sposób. Aktorka wyglądała niczym prawdziwa królowa sceny.

Dużo skromniejsza była Agnieszka Więdłocha w czerni czy Sandra Drzymalska, której czarna kreacja robiła efekt "wow" dopiero wtedy, gdy aktorka odwróciła się i stanęła tyłem do fotografów.

Joanna Majstrak wybrała się na imprezę w białym garniturze, a Katarzyna Warnke w nieśmiertelnym zestawie składającym się z białej koszuli i ciemnych spodni. Kto wyglądał najciekawiej? Oceńcie sami! TU ZNAJDZIECIE zdjęcia z wydarzenia!

