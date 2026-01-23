Nowa gwiazda na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Nie zna rumb ani jive’a, ale wchodzi do show

Informacja o udziale Pauliny Gałązki w nadchodzącej edycji tanecznego hitu Polsatu została oficjalnie potwierdzona w czwartkowy poranek. Aktorka, którą widzowie doskonale znają z takich produkcji jak "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" czy "Przyjaciółki", już wkrótce zmierzy się z zupełnie nową rolą. Na parkiecie rywalizować będzie z głośnymi nazwiskami, m.in. Magdaleną Boczarską, Emilią Komarnicką, Mateuszem Pawłowskim czy Małgorzatą Potocką. Emocje rosną, a sama zainteresowana nie ukrywa, że start w programie to dla niej duży krok poza strefę komfortu.

W piątkowy poranek Paulina Gałązka pojawiła się w studiu "halo tu polsat", gdzie w rozmowie z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich przygotowań do popularnego show. Aktorka przyznała, że od lat śledzi program i z zainteresowaniem obserwuje przemiany uczestników. Szczególnie zapadły jej w pamięć występy Bagi oraz Filipa Bobka, którego zna prywatnie.

Lubię oglądać, jak się rozwijają wszyscy zawodnicy. Jestem wielką fanką Bagiego i tego, jaki ogromny rozwój on miał przez całą poprzednią edycję. No też Filip Bobek, mój kolega, który widziałam też, jak pięknie się rozwijał, jak pięknie zaczął się poruszać. Ja widzę, że to też porusza na świadomość ciała i na to liczę, że tego się nauczę - mówiła Gałązka w programie.

Gałązka nie ukrywa jednak, że do tanecznych wyzwań podchodzi z ogromną pokorą. Otwarcie przyznała, że świat profesjonalnych tańców to dla niej nowość. Choć nazwy takie jak rumba czy jive niewiele jej mówią, aktorka podkreśla, że taniec od zawsze był dla niej formą spontanicznej radości i sposobem na kontakt z własnym ciałem.

Nie, nie znam, nie wiem, o czym mówimy, ale kocham tańczyć sama dla siebie z muzyką, którą lubię - przyznała Paulina w śniadaniówce.

