Gałązka z dekoltem do pępka, Michalska w "worku" i elegancka Popiel. Spójrzcie także na strój Samojłowicz

Małgorzata Kowalska
2025-09-20 17:15

Premiera filmu "Zamach na papieża" przyciągnęła na czerwony dywan plejadę gwiazd. Wśród gości nie zabrakło aktorów, twórców i znanych osobistości ze świata kultury. Uwagę fotoreporterów skradły przede wszystkim kreacje Pauliny Gałązki, Lidii Popiel, Agnieszki Michalskiej czy Laury Samojłowicz.

W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta premiera filmu "Zamach na papieża" w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd polskiego kina, a ich kreacje natychmiast przyciągnęły uwagę mediów. Obok ponadczasowej elegancji nie zabrakło odważnych i zaskakujących wyborów modowych. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Paulina Gałązka w odważnej stylizacji

Jedną z największych gwiazd wieczoru była Paulina Gałązka, która pojawiła się w jasnej, długiej sukni z głębokim dekoltem sięgającym niemal pępka. Kreacja zdobiona subtelnymi błyskotkami podkreślała jej figurę i zdecydowanie należała do najbardziej zmysłowych stylizacji premiery.

Agnieszka Michalska w luźnym fasonie

Na zupełnie inny efekt postawiła Agnieszka Michalska. Aktorka pojawiła się w obszernej, szarej sukni przypominającej bluzę oversize. Minimalistyczna stylizacja, pozbawiona biżuterii i dodatków, wywołała mieszane reakcje – jedni uznali ją za modny "workowaty" look, inni za zbyt prosty na taką okazję.

Elegancka Lidia Popiel

Na klasykę postawiła Lidia Popiel, która zdecydowała się na czarną stylizację z obszerną spódnicą. Całość uzupełniła delikatnymi, długimi perłowymi kolczykami. Jej wybór okazał się dowodem na to, że ponadczasowa elegancja zawsze się obroni.

Laura Samojłowicz zaskoczyła

Duże zaskoczenie wzbudziła Laura Samojłowicz, która na czerwonym dywanie pojawiła się w skórzanej kurtce i z plecakiem przewieszonym przez ramię. Nietypowy wybór odbiegał od klasycznych kreacji, do których przyzwyczajeni są widzowie premier filmowych.

Inne gwiazdy też błyszczały

Na czerwonym dywanie szyku zadały także: Roma Gąsiorowska, Karolina Gruszka, a także Katarzyna Glinka, która postawiła na bardziej codzienny zestaw: beżową marynarkę i jeansy. Eleganckie kreacje zaprezentowały również Katarzyna Walter oraz Agata Nizińska.

Czerwony dywan rozgrzały zarówno odważne kreacje, jak i zaskakujące modowe eksperymenty. Kto wyglądał najlepiej, a kto zaliczył wpadkę? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

