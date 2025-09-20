Mąż Sanah nagle wparował na jej koncert! Kim jest Stanisław Grabowski? W końcu wszyscy mogli go zobaczyć

Sanah wystąpiła 19 września na Stadionie Narodowym w Warszawie dla 65 tysięcy widzów, prezentując swoje największe przeboje i zapraszając gości takich jak Grzegorz Skawiński czy Kasia Nosowska.

Podczas koncertu mąż Sanah, Stanisław Grabowski, wjechał na scenę na traktorze, co było zaskakującym momentem wieczoru.

Stanisław Grabowski, mąż Sanah, jest również związany z branżą muzyczną, współtworzył z nią utwór "Święty Graal" i pojawiał się w jej teledyskach.

Sanah podkreśla, że małżeństwo wpłynęło na nią stabilizująco, pomagając jej dorosnąć i skupić się na pielęgnowaniu relacji.

Sanah na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wielkie przeboje, wspaniali goście i "latanie"

Sanah obecnie jest najpopularniejszą polską wokalistką. Konkurencję zostawia zdecydowanie w tyle. Warto podkreślić, że artystka - w przeciwieństwie do wielu koleżanek - nie tylko śpiewa, lecz także komponuje utwory, które wykonuje. Na dodatek, co chwila dostarcza piosenki, które z miejsca stają się przebojami. W repertuarze Sanah są m.in. takie szlagiery jak: "Ale jazz!", "Nic dwa razy", "Szampan", "Melodia", "Ostatnia nadzieja", Eldorado" czy "No sory". Do tego artystka zapełnia największe obiekty koncertowe w Polsce. W piątek, 19 września, Sanah kolejny raz wystąpiła na Stadionie Narodowym w Warszawie. Występ ten oglądało 65 tysięcy widzów! Były wielkie hity, wspaniali goście (m.in. Grzegorz Skawiński, Kasia Nosowska, Kuba Badach, Natalia Szroeder i Mela Koteluk), a nawet... "latanie" (zaczepiona na linach artystka uniosła się w powietrze). Nie to jednak było najciekawsze. Nagle na scenę na traktorze wparował bowiem mąż Sanah - Stanisław Grabowski. W końcu wszyscy mogli go zobaczyć!

Kim jest mąż Sanah? Stanisław Grabowski też działa w branży

Mężczyzna od lat żyje w cieniu swojej sławnej żony. Z kolei wokalista bardzo rzadko opowiada o życiu prywatnym. Kim jest mąż Sanah? Wiele osób uważa go za najbardziej tajemniczą postać w polskim show-biznesie. Stanisław Grabowski podobnie jak żona działa w branży muzycznej. Piosenkarka nagrała z mężem utwór "Święty Graal". Mężczyzna wystąpił także w teledyskach do utworów Sanah, takich jak "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". Wokalistka może na niego liczyć w każdej sytuacji. Jego wsparcie przydaje się przede wszystkim przed koncertami.

Chcę, żeby jak najdłużej został przed koncertem, bo się stresuję. Póki on jest, to jestem taka: "dobra, dobra, jest ok". Potem już totalnie wariuję

- wyznała artystka w "Dzień dobry TVN". Ślub Sanah i Stanisława Grabowskiego odbył się w 2022 roku. Wydarzenie to mocno zmieniło piosenkarkę.

Odkąd zostałam żoną, mniej we mnie gimnazjalnych emocji, "przygód' w głowie". Już nie mogłam ze sobą wytrzymać. Jak w piosence "Kolońska i szlugi" z "Irenki". Dorosłam. Małżeństwo sprzyja życiu spokojniejszemu, pielęgnowaniu relacji, dbaniu o siebie nawzajem

- podkreśliła Sanah w rozmowie z "Vogue Polska".

