Sanah nie ma jeszcze 27 lat, a już jest wielką gwiazdą. Jej piosenki nuci cała Polska, a każdy koncert gromadzi tłumy. Wiekim sukcesem okazała się zeszłoroczna trasa koncertowa po największych obiektach sportowych w Polsce. Jej zwieńczeniem był kapitalny występ Sanah na Stadionie Narodowym w Warszawie. Artystyczne dokonania Zuzanny Grabowskiej są dość dobrze znane, ale informacje o jej życiu prywatnym dawkowane są bardzo oszczędnie. Wiemy, że mama Sanah z zawodu jest lekarzem weterynarii. Piosenkarka wychowywała się w rodzinie wielodzietnej - Sanah ma aż sześcioro rodzeństwa! Nie jest też tajemnicą, że wokalistka od 2021 roku jest mężatką. Na jednym ze swoich koncertów pokazała nawet zdjęcia ze swojego wesela. Mężem artystki jest Stanisław Grabowski.

Kim jest mąż Sanah?

Mężczyzna przez wielu uznawany jest za najbardziej tajemniczą postać polskiego show-biznesu. Kim jest mąż Sanah? Mężczyzna trzyma się zdecydowanie w cieniu słynnej żony. Piosenkarka nagrała z mężem utwór "Święty Graal". Stanisław Grabowski wystąpił także w teledyskach do utworów małżonki, takich jak "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". O swojej drugiej połówce Sanah jednak niemal wcale nie mówi. Wyjątek zrobiła ostatnio - w programie "Dzień dobry TVN". Okazuje się, że Stanisław Grabowski bardzo się przydaje Sanah przed koncertami. - Chcę, żeby jak najdłużej został przed koncertem, bo się stresuję. Póki on jest, to jestem taka: "dobra, dobra, jest ok". Potem już totalnie wariuję - wyznała Zuzanna Grabowska. W domu jednak zdarza się, że mężczyzna przeszkadza artystce. - Czasami jak mój mąż odkurza, to mówię mu "idź stąd". Cisza pomaga mi w tym najbardziej i te teksty wtedy przychodzą do mnie same - zdradziła Sanah.

