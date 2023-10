Wiemy, kim jest mama Sanah! Ta informacja nas powaliła! Musiała wąchać smrody

Kim jest mama Sanah? Wokalistka na sześcioro rodzeństwa

Ostatnie miesiące były dla Sanah pasmem wielkich sukcesów. Wokalistka, która dopiero co skończyła 26 lat, w piątek, 22 września, zapełniła Stadion Narodowy. Podczas koncertu oddała jednej z fanek swoje buty. Wcześniej Sanah zagrała i zaśpiewała m.in. na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na Ergo Arenie w Gdańsku. W tym ostatnim obiekcie z młodą piosenkarką wystąpił Felicjan Andrzejczak i razem z nią wykonał słynny hit Budki Suflera "Jolka, Jolka pamiętasz". Gigantyczny sukces wokalistki i kompozytorki pewnie nie byłby możliwy wsparcia rodziców. Nie mieli oni lekko, bo Sanah ma aż sześcioro rodzeństwa! Artystka rzadko opowiada o swojej rodzinie, ale wiemy, że jej mama z zawodu jest lekarzem weterynarii. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważna i odpowiedzialna jest to profesja.

Mama Sanah jest lekarzem weterynarii. Trzeba mieć powołanie

Pani Iwona Jurczak studiowała weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To wyjątkowo ciężkie studia. Sama praca lekarza weterynarii oczywiście przynosi wiele satysfakcji - każde uratowane zwierzątko to powód do ogromnej radości, ale niestety zdarzają się także mniej przyjemne chwile. Nie każdemu pacjentowi da się pomóc. Na dodatek weterynarze często muszą wąchać smrody różnych zwierząt, co jest sporym poświęceniem. Dlatego praca ta zdecydowanie nie jest dla każdego. Trzeba mieć specjalne powołanie.