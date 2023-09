Sanah i Felicjan Andrzejczak - ten duet totalnie porwał publiczność zgromadzoną na Polsat Plus Arena Gdańsk. Były wokalista Budki Suflera i wykonawca niezapomnianego przeboju "Jolka, Jolka pamiętasz" (tu przeczytasz, kim była Jolka ze szlagieru Budki Suflera) pojawił się na scenie na specjalne zaproszenie młodej piosenkarki, która w ostatnich latach na potęgę tworzy przeboje, który - tak jak kiedyś "Jolki" - słucha cała Polska. Sanah, która niedawno obchodziła urodziny, udowodniła, że znakomicie wychodzą jej piosenki nie tylko te, które sama skomponuje, lecz także nieśmiertelne hity. Występ z Felicjanem Andrzejczakiem wprawił widzów w ekstazę. "Ciary na ciele, łzy w oczach, szczęście na twarzy", "Na żywo magia", "Ciary miałam, śpiewałam najgłośniej, jak mogłam i byłam pod wrażeniem, że tak głośno ludzie śpiewają mimo, że większość osób była znacznie młodsza niż ta piosenka", "Niestety pozostaną tylko filmy, zdjęcia i wspomnienie, bo nic dwa razy się nie zdarza. A szkoda… szkoda, bo było tak pięknie i chciało by się tak cofnąć czas i przeżyć to jeszcze raz" - komentowali zachwyceni internauci. Sam Felicjan Andrzejczak także odniósł się do występu z Sanah. - Dziękuję Zuziu za zaproszenie i kolejne niezapomniane chwile - napisał na Instagramie. Niedawno dziennikarz Radia Zet rzucił pomysł na inne muzyczne połączenie dla Sanah - z Grzegorzem Skawińskim. Chcielibyście to zobaczyć?

Pod galerią prezentującą, jak zmieniła się Sanah od początku kariery, zobaczysz nagranie "Jolki" w wykonaniu Sanah i Felicjana Andrzejczaka