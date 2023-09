Dziennikarz proponuje Grzegorzowi Skawińskiemu: "Reaktywuj O.N.A. z Zuzią na wokalu"

Grzegorz Skawiński i Sanah w jednym zespole?! O takim duecie uzupełnionym przez kapitalnego basistę Waldemara Tkaczyka marzy wielu fanów zarówno tych cięższych brzmień kojarzonych z grupą O.N.A. z Agnieszką Chylińską, jak i przyjemnych lżejszych kawałków najpopularniejszej naszej wokalistki młodego pokolenia. Grzegorz Skawiński, który od lat uchodzi za jednego z najlepszych gitarzystów w Polsce, właśnie wrzucił na Instagrama zdjęcie z Sanah, która niedawno obchodziła 26. urodziny. Niby nic specjalnego - lider Kombii w końcu lubi w mediach społecznościowych prezentować się z innymi artystami (niedawno pokazał fotkę z Krzysztofem Zalewskim). Zaskakujące jest jednak to, co stało się potem. Dziennikarz Radia ZET Marcin Wojciechowski rzucił propozycję. - Grzegorz, reaktywuj O.N.A. z Zuzią na wokalu - napisał.

Sanah zastąpi Agnieszkę Chylińską w O.N.A?! Grzegorz Skawiński odpowiada!

Przypomnijmy, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk założyli O.N.A. po rozpadzie Kombi. Wokalistą rockowej kapeli została Agnieszka Chylińska, która błyskawicznie stała się wielką gwiazdą. Na pewno za mikrofonem bardzo trudno byłoby ją zastąpić nawet takiej wokalistce jak Sanah. Mimo to gdyby doszło do reaktywacji O.N.A. z taką gwiazdą młodego pokolenia, Agnieszka Chylińska mogłaby się załamać. Zawsze bowiem istniałoby zagrożenie, że fanom - szczególnie nowym - bardziej przypadnie do gustu Sanah niż dawna wokalistka. Sam Grzegorz Skawiński propozycję dziennikarza skomentował krótko: "Kosmiczny pomysł". Co to oznacza? Pewnie wkrótce się okaże. Chcielibyście posłuchać duetu Skawiński-Sanah?

W naszej galerii prezentujemy, jak w ostatnich latach zmieniała się Sanah