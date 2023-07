Grzegorz Skawiński pokazał się ze znacznie młodszym muzykiem! Widzowie Polsatu znają go od lat

Serce pęka, gdy słucha się słów 89-letniej Ireny Santor: Po mojej śmierci, przepraszam, że to mówię...

Grzegorz Skawiński swoją życiową drogę znalazł w muzyce. To jej poświęcił się bez reszty. W szczerej rozmowie z magazynem "Viva" lider zespołu Kombii wyznał kiedyś, że żałuje, że nie ma dziecka. - Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady - stwierdził Grzegorz Skawiński, który ma za to aż piątkę chrześniaków. - Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej - mówił dwa lata temu muzyk i zdradził też, że swoje uczucia ulokował w "pracy i pasji". I rzeczywiście lider Kombii żyje muzyką i występami. Właśnie na swój profil na Instagramie wrzucił fotkę z Krzysztofem Zalewski, świetnym wokalistą, aktorem, który szerszej publiczności dał się poznać w programie Polsatu "Idol", którego wybrał w znakomitym stylu. Zarówno Grzegorz Skawiński, jaki i Krzysztof Zalewski są gwiazdami tegorocznej edycji festiwalu Męskie Granie. Chcielibyśmy zobaczyć ich razem na scenie. Ten duet zrobiłby furorę!

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Grzegorz Skawiński, lider grupy Kombii