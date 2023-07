Dlaczego Grzegorz Skawiński nie ma dzieci? Szczere wyznanie lidera Kombii. "Nie ma na to rady"

Dziennikarka spytała Grzegorza Skawińskiego o to, czy żałuje, że nie ma dziecka

Grzegorz Skawiński od lat uchodzi za jednego z najlepszych gitarzystów w Polsce. Mimo to znany jest przede wszystkim jako wokalista Kombii, a wcześniej Kombi (tu przeczytasz o konflikcie pomiędzy członkami dawnej grupy Kombi). Zanim Grzegorz Skawińskim razem z Waldemarem Tkaczykiem zdecydował się na reaktywację Kombi (a w zasadzie na powołanie formacji Kombii), przez lata wspólnie z nim grał w grupie O.N.A., gdzie śpiewała Agnieszka Chylińska. Fani i media przez lata łączyli popularnego "Skawę" z różnymi kobietami, ten jednak nigdy się nie ożenił. Lider zespołu Kombii nie ma też dzieci. Ten trudny temat w rozmowie z muzykiem poruszyła Krystyna Pytlakowska. Spytała ona Grzegorza Skawińskiego wprost o to, czy żałuje, że nie ma on dziecka.

Grzegorz Skawiński ma pięcioro chrześniaków. Gdzie ulokował uczucia lider Kombii?

Lider Kombii nie uchylił się od pytania, tylko zdecydował się na szczerą odpowiedź. - Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady - odparł Grzegorz Skawiński. - Ale to nie jest najważniejsze - podkreślił. Mimo że muzyk nie ma własnych pociech, to ma komu poświęcać czas. Okazuje się, że lider Kombii jest ojcem chrzestnym aż pięciu dzieci! - Mam pięcioro chrześniaków, dwoje z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej - wyznał dwa lata temu Grzegorz Skawiński, który zdradził także, że swoje uczucia ulokował w "pracy i pasji".

