Niespodziewany powrót zimy ze śnieżycami i mrozem. Polska sparaliżowana przed Wielkanocą?

Konrad Marzec
2026-03-17 9:53

Zima wypędzi wiosnę przed Wielkanocą? Prognozy długoterminowe dla Polski nie są optymistyczne. Eksperci mówią m.in. o opadach śniegu i konkretnym ochłodzeniu. Czy temperatury spadną do -5 stopni? Sprawdzamy modele i szczegóły prognozy pogody na końcówkę marca.

Zima w Polsce, opady śniegu i ochłodzenie

i

Autor: Amadeusz Calik
  • W połowie marca większość Polaków cieszyła się z ładnej wiosny za oknami. Czy w końcówce miesiąca ten spokój zostanie zmącony przez niespodziewany powrót zimy? Taki scenariusz kreślą m.in. autorzy serwisu twojapogoda.pl.
  • Z prognoz ekspertów wynika, że opady śniegu i arktyczny podmuch uderzą w Polaków w okolicach 25 marca. Co na to modele, dostępne w serwisie IMGW?
  • Wygląda na to, że przełom marca i kwietnia może przynieść pogodowe perturbacje, zwłaszcza na zachodzie kraju. Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

Powrót zimy z opadami śniegu i mrozem w prognozie dla Polski

W serwisie twojapogoda.pl czytamy, że w połowie przyszłego tygodnia Polaków zaatakują powszechnie nielubiane warunki atmosferyczne. W okolicach 24-25 marca trzeba się liczyć z zimowymi akcentami - alarmują eksperci wspominanej strony.

- Nadejdzie kolejny układ niżowy, za którym zacznie spływać arktyczne powietrze. Z dnia na dzień mocno się ochłodzi. To z jego powodu ostatnie dni marca i początek kwietnia mogą przynieść powrót zimowych krajobrazów. Prognozowane są opady śniegu, największe w górach. Temperatura spadnie w pobliże zera, a nocami i o porankach co najmniej do -5 stopni - czytamy w serwisie twojapogoda.pl.

Prognoza IMGW: Najgorzej na przełomie marca i kwietnia?

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przynajmniej do 23 marca będzie dominować wiosenna aura. Najmniej korzystnie wypadają prognozy na piątek (20 marca). Temperatury maksymalne nad morzem i na Podlasiu ukształtują się na poziomie zaledwie 4 stopni. W nocy delikatny mróz do -3 stopni, zimniej będzie rzecz jasna w górach. 20 marca powinny się przydać parasole. - Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - zapowiada IMGW w prognozie pięciodniowej.

Prognozy na końcówkę marca i przełom kwietnia to z kolei mało optymistyczne informacje dla mieszkańców zachodnich województw. Model ECMWF, dostępny w serwisie Instytutu pokazuje anomalię średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Na zachodzie będzie wyraźnie chłodniej!

Model ECMWF z prognozą na przełom marca i kwietnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Wiele wskazuje na to, że ziści się scenariusz z załamaniem pogody na Wielkanoc. Temperatury maksymalne w całym kraju nie "dobiją" do 10 stopni, a deszcz i deszcz ze śniegiem skutecznie zniechęcą do spacerów. Które regiony będą się mierzyć z najtrudniejszą sytuacją? Prognozy będziemy codziennie monitorować i aktualizować w naszych serwisach - pogodowych oraz lokalnych.

