Były mąż Kozidrak w "Super Expressie" ujawnia jej plany. "Beata nie przestanie śpiewać!"

Beata Kozidrak (65 l.) zniknęła na 9 długich miesięcy. Odwołała wszystkie swoje koncerty. W szpitalu, a później w zaciszu domowym walczyła z nowotworem. Ale już w tym tygodniu wraca na scenę! I ma ambitne plany. Jej były mąż, Andrzej Pietras (71 l.), menadżer zespołu Bajm, ujawnia je w rozmowie z "Super Expressem".

Przez długo stan zdrowia artystki utrzymywany był w tajemnicy. W miniony weekend wyznała jednak, co się z nią działo. - Była to choroba nowotworowa. I nie boję się tego powiedzieć, bo chcę, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć - powiedziała w "Dzień dobry TVN". - Przeżyłam jeden moment, będąc chwilę na tamtym świecie. Mój partner strasznie mi pomógł dużo w tamtym czasie i kiedy było mi smutno, rozśmieszał mnie i dbał o mnie. Kiedy ja mu opowiadałam o tym momencie, kiedy mogłam stracić życie, on powiedział "Widzisz Beata? Jeszcze nie chcieli cię w tym niebieskich chórze. Jeszcze musisz dla nas pośpiewać" - wspomniała wokalistka.

I śpiewać zamierza. Potwierdza to w rozmowie z nami były mąż artystki, Andrzej Pietras. - Na przyszły rok planujemy kolejne koncerty. Beata nie przestanie śpiewać - powiedział nam z uśmiechem. Gdy dopytywaliśmy, jak zmienią się teraz występy Beaty, czy za kulisami potrzebuje innego traktowania, powtórzył kilkukrotnie: - Zapraszam na koncerty!

Z zaproszenia oczywiście skorzystamy. Beata Kozidrak i Bajm wystąpią po raz pierwszy po długiej przerwie już w tę niedzielę w Pszczynie. A za tydzień podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji stacji Polsat w Kielcach. Już nie możemy się doczekać.

