Radosne nowiny w rodzinie Beaty Kozidrak

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Beaty Kozidrak (65 l.) i jej bliskich. Pod koniec ubiegłego roku artystka niespodziewanie przerwała trasę koncertową i przestała pokazywać się publicznie. Okazało się, ze gwiazda Bajmu zmaga się z poważną chorobą i musi poddać się specjalistycznemu leczeniu. Od tamtej pory nowe informacje pojawiają się sporadycznie.

Wszystko wskazuje na to, że Beata Kozidrak czuje się już o wiele lepiej. Piosenkarka szykuje się do powrotu na scenę, a pierwszy koncert ma się odbyć już za kilka tygodni. Publiczność znów zobaczy ją w sierpniu i to podczas kilku występów - 24 sierpnia na festiwalu Śląskie Miraże Art Fest podczas Dni Pszczyny i 30 sierpnia w Starachowicach.

Córka Beaty Kozidrak została mamą. Zdradziła imię maluszka

Beata Kozidrak ma też inne powody do radości. Jej córka Agata właśnie została mamą! O tym, że rodzina artystki się powiększy, Agata Pietras poinformowała w kwietniu. Niedawno okazało się, że spodziewa się chłopca. Maluszek jest już na ściecie. W sobotę, 2 sierpnia projektantka przekazała radosną nowinę. Na Instagramie opublikowała zdjęcie synka. Zdradziła również jego imię.

Witamy na świecie Julku - napisała szczęśliwa mama.

Agata jest już mamą małego Aleksandra, który przyszedł na świat wiosną 2022 roku. Starsza córka Kozidrak, Katarzyna Pietras (43 l.), również ma dwójkę własnych dzieci, córkę Zofię i syna Sebastiana.

Artystka z małżeństwa z Andrzejem Pietrasem doczekała się dwóch córek. Starsza z nich poszła w ślady znanej mamy. Młodsza córka Beaty realizuje się w zupełnie innej branży. 31-latka jest stylistką i zajmuje się projektowaniem ubrań. Agata Pietras unika medialnego rozgłosu.

