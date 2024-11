Rafał Maserak zaliczył wtopę. Tancerz zdradził kolejny romans w "Tańcu z Gwiazdami"?

Rafał Maserak należy do tych osób, które nie gryzą się w język. Tancerz jakiś czas temu w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" rozprawiał o rzekomym romansie Julii Kuczyńskiej i Michaela Danilczuka, a w ostatnim odcinku wyznał, że Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli w ćwierćfinale "taniec kochanków". Coś jest na rzeczy?