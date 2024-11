W sieci huczy o ich romansie. Maciej Zakościelny wspomniał o... mężu Sary Janickiej!

W niedzielny wieczór zakończyła się 15. edycja popularnego programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Kryształową Kulę oraz tytuł najlepszej tanecznej pary zdobyli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Ich zwycięstwo było niespodzianką dla wielu widzów, którzy typowali innych faworytów - Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką.

Para ostatecznie znalazła się na trzecim miejscu za Julią Żugaj i Wojtkiem Kuciną. Oglądając taneczną podróż aktora, nie dało się nie zauważyć, że z Sarą Janicką doskonale się dogadują. Połączyła ich niezwykła chemia. Nie tylko fani dopatrują się w ich relacji "czegoś więcej". Juror programu, Tomasz Wygoda, stwierdził niedawno, że para bardzo dobrze czuje się w swoim towarzystwie.

Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.