Ewa Krawczyk planuje poważny remont. Sąsiadka się wygadała

Krzysztof Krawczyk pozostawił po sobie tłumy kochających fanów. Na jego pogrzebie w 2021 roku pojawili się wszyscy jego bliscy, ale i dziesiątki osób, które tak po prostu przyszły oddać mu swój hołd i szacunek. Popłynęło wtedy wiele łez... Dziś wdowa po Krzysztofie może liczyć na wsparcie i pomoc tych ludzi.

Krzysztof Krawczyk zostawił żonie wszystko

Krzysztof Krawczyk pozostawił spadek swojej ukochanej żonie Ewie. Ale sprawa zrobiła się skomplikowana bo jedyny syn gwiazdora, Igor postanowił ruszyć na batalię sądową o majątek po ojcu. Aktualnie trwa proces między wdową po Krawczyku i jego jedynym synem. Niedawno w sprawy wmieszał się notariusz, który widział tylko jeden z testamentów, ale jako jeden z ostatnich rozmawiał z wokalistą, także o jego zdrowiu.

Pytałem o zdrowie. Problem z chodzeniem, z podniesieniem. Dlatego znajdował się w pozycji półleżącej. Ale najważniejszy dla testamentu jest stan psychiczny testatora. Uważam, że w pełni rozumiał, o czym mówimy. Krótka rozmowa się wywiązała. Zapytałem, kogo zamierza ustanowić swoim spadkobiercą. Odpowiedział, że wszystko, co posiada, chce pozostawić żonie. Nie znałem sytuacji rodzinnej, więc zapytałem, czy ma inne osoby bliskie. Odpowiedział: "tak, mam syna". Czy dobrze usłyszałem: czy żona ma wszystko dziedziczyć? Czy są podstawy do wydziedziczenia? To zawodowe pytania. Po takim pytaniu ożywił się bardzo, powiedział: "Wiem, co to jest wydziedziczenie i nie chcę wydziedziczać syna. Chcę, żeby syn dostał zachowek".

Ewa Krawczyk nie została sama

Ewa Krawczyk bardzo długo przeżywała żałobę po mężu. Można nawet powiedzieć pewnie, że jest w niej do tej pory, ale na szczęście ma wokół siebie fanów twórczości męża. To oni przywracają ją do życia.

Myślę, że Krzysztof tak to zaplanował, bym nie była tu sama. Poznaliśmy się przy jego grobie. Jedna to fanka Krzysztofa. Mam teraz dużo życzliwych ludzi obok, którzy mi zawsze pomogą. Teraz też czasami bywa ciężko. Tęsknię, serce krwawi, ale już chce mi się rozmawiać, więcej się uśmiecham. Wyciszyłam się, uspokoiłam, zwolniłam tempo. Żyję bez nerwów, w spokoju

- mowiła Ewa Krawczyk w wywiadzie dla Faktu.

Teraz na jaw wyszło, że prawdopodobnie Ewa Krawczyk planuje remont w willi w Grotnikach. Wygada się we "Życiu na gorąco" jej... sąsiadka. To było ukochane miejsce na ziemi mieszkał Krzysztofa Krawczyka. Wedł ug wspomnianej informatorki tabloidu w miejscu basenu, który gwiazdor bardzo lubił, ma stanąć fontanna. Może pani Ewie byłoby zbyt trudno patrzeć na zbiornik, w którym jeszcze "widzi" szczęsliwego męża?

W batalii sądowej na jaw wyszły nowe fakty, które mogą być przełomowe w sprawie i działać na korzyść Igora Krzysztofa Krawczyka. Do sprawy dołączył nowy świadek, Zbigniew Rabiński — który zeznał, że piosenkarz sporządził nie jeden, a dwa testamenty.

Syn Krzysztofa Krawczyka, Igr żyje w bardzo skromnie. W reportażu w TVN "Uwaga!" mężczyzna wyznał, że utrzymuje się za 1000 zł miesięcznie. Od lat choruje także na padaczkę.

