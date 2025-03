Córka Ewy Błaszczyk od 25 lat jest w śpiączce. Nie przebywa w klinice założonej przez mamę! Aktorka powiedziała to wprost

Ewa Błaszczyk 25 lat temu przeżyła dwie ogromne tragedie. Najpierw straciła męża - Jacek Janczarski zmarł na tętniaka aorty i został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Trzy miesiące później doszło do kolejnego dramatu.

Jedna z córek Błaszczyk i Janczarskiego, Aleksandra, zakrztusiła się podczas połykania tabletki. Wydaje się, że to czynność tak prozaiczna... A jednak doprowadziła do tego, że 6-latka zapadła w śpiączkę. Był maj 2000 r. Aktorka dopiero co została wdową, gdy nagle niemal straciła ukochaną córeczkę.

Dziewczynka przeżyła, jednak nigdy nie odzyskała przytomności. Od tamtej chwili Błaszczyk robi, co się da, aby Ola miała właściwą opiekę. Walczy też o dobro innych dzieci i dorosłych po urazach mózgu.

Ewa Błaszczyk o córce. Ola jest w śpiączce, ale nie w klinice, a w domu!

Błaszczyk w 2001 r. otworzyła się na temat stanu Aleksandry. Rok później założyła fundację "Akogo?" wspierającą dzieci, które muszą być rehabilitowane po urazach neurologicznych. Ale to wciąż było dla aktorki za mało.

Dekadę później udało jej się otworzyć klinikę "Budzik" działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka. To tam leczone są dzieci po ciężkich urazach mózgu.

Gdy otwarto "Budzik", Aleksandra już od 12 lat była w śpiączce. I mieszkała we własnym domu.

To trwa 25 lat, więc taki komunikat muszę zawrzeć. (...) Ola nie przebywa w "Budziku", tylko od lat, ponad 20, przebywa w domu. W szpitalu przebywa jak każdy z nas, jeśli coś jej się dzieje, że wymaga szpitala. I jest wtedy na takim oddziale, w takim szpitalu, który jest dedykowany temu, co jej dolega. Staramy się oczywiście, żeby była tam jak najrzadziej, bo bariera immunologiczna u takich osób też jest mocno obniżona i my mamy katar, a ci ludzie mają zapalenie płuc, więc to nie jest tak samo. I trzeba po prostu tak robić, żeby być jak najbardziej poza szpitalem - opowiadała Ewa Błaszczyk w podcaście "Pacjenci".

Błaszczyk wyznała też, że czuje kontakt emocjonalny z córką, jednak wyzbywa się myślenia życzeniowego na temat jej powrotu do zdrowia. Dodała, że Aleksandra była u progu śmierci aż trzykrotnie. Na szczęście za każdym razem udało się ją uratować.

Ewa Błaszczyk u Jaruzelskiej: "PRAWDA jest NA OIOMIE"