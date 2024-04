Taniec z gwiazdami. Szok, co Iwona Pavlović wygaduje po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej! Czy to ta sama osoba?!

Ewa Błaszczyk córka. Ola Janczarska do tej pory leży w śpiączce

Ewa Błaszczyk to niezwykle dzielna kobieta. Los doświadczył ją wyjątkowo okrutnie. W 2000 roku w jej życiu wydarzyła się podwójna tragedia. Najpierw w wieku zaledwie 55 lat zmarł jej mąż Jacek Janczarski i ojciec Oli i jej siostry bliźniaczki Marianny, a potem doszło do strasznego wypadku, którego skutkiem jest to, że córka Ewy Błaszczyk do tej pory leży w śpiączce. W zeszłym roku pojawiły się pewne optymistyczne informacje. - Tutaj jest jednak bardzo duża odległość czasowa od urazu, mimo to w czynnościowym rezonansie magnetycznym widać, że na przykład odzywają się płaty czołowe, a więc coś się poprawia, nie psuje - zdradziła Ewa Błaszczyk w rozmowie z Newserią. - Gdyby się okazało, że coś możemy odbudować w tych neuronach, to by była wielka sprawa - dodała. Potem magazyn "Na żywo" pytał aktorkę o postępy w leczeniu córki. - To skomplikowany proces, który wymaga pomocy sztabu ludzi. Co jakiś czas przechodzimy przez diagnozy porównawcze, dzięki czemu dowiadujemy się, czy mamy do czynienia z postępem, czy zanikiem - mówiła Ewa Błaszczyk. - U Oli możemy mówić o drobnych postępach, lecz musimy pamiętać, że mijają właśnie dwadzieścia trzy lata od zdarzenia - podkreśliła. Teraz aktorka przekazała najnowsze informacje dotyczące Oli. Jest dobra i zła wiadomość...

Córka Ewy Błaszczyk miała zapalenie płuc. Zacznie też nową terapię.

Okazuje się, że córka Ewy Błaszczyk wkrótce zacznie nową terapię, co zawsze wiąże się z nadzieją! Niestety, są także smutne wiadomości. - Właśnie wróciliśmy ze szpitala, bo Ola miała atypowe zapalenie płuc, więc to tak łatwo nie ma. Zawsze coś stanie na przeszkodzie i trzeba teraz z tego wyjść, ale potem zacznę właśnie tę terapię światłem podczerwonym i na nerw błędny. Zobaczymy, co z tego będzie - powiedziała aktorka w rozmowie z Plejadą. Ewa Błaszczyk, która jest współzałożycielką fundacji "Akogo?", działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych, może liczyć na pomoc drugiej córki - Marianny. 30-latka poszła w ślady matki i ma za sobą udane występy aktorskie (zagrała m.in. w "M jak miłość"). Marianna Janczarska napisała też książkę o swoim zmarłym ojcu.

