Twój zamiokulkas przestał rosnąć? Ten domowy nawóz z popularnej rośliny strączkowej obudzi go do życia

Zamiokulkas należy do najchętniej wybieranych kwiatów doniczkowych ze względu na swoją imponującą trwałość i atrakcyjny wygląd.

Nawet tak mocne gatunki czasami wymagają dodatkowego wsparcia, zwłaszcza w momencie wyraźnego zahamowania wzrostu.

Sprawdź, jak przygotować domowy nawóz, który błyskawicznie stymuluje zamiokulkasa do wypuszczania nowych pędów.

Sukces zamiokulkasa w domowych uprawach opiera się na jego niesamowitej wytrzymałości i znikomych potrzebach. Gatunek ten wywodzi się z suchych obszarów Afryki Wschodniej, gdzie wypracował skuteczne sposoby na przetrwanie długotrwałego braku wody. Magazynuje wilgoć w grubych łodygach i podziemnych kłączach, co pozwala mu przetrwać nawet kilka tygodni bez podlewania. Taka cecha sprawia, że to doskonała opcja dla zapominalskich oraz osób często wyjeżdżających. Roślina ta najlepiej czuje się w jasnym świetle o rozproszonym charakterze, ale bez problemu radzi sobie także w półcieniu czy słabiej oświetlonych kątach pokoju. Mimo braku większych wymagań, warto od czasu do czasu dostarczać jej składników odżywczych, by zachowała witalność i zdrowy wygląd.

Domowy nawóz z soczewicy dla zamiokulkasa

Zamiast inwestować w kosztowne preparaty chemiczne ze sklepu, warto zastosować naturalne i sprawdzone rozwiązanie, jakim jest ekologiczna odżywka na bazie zwykłej soczewicy. Ta powszechnie znana roślina strączkowa stanowi bogate źródło azotu, potasu, fosforu i wielu kluczowych mikroelementów, które bezwzględnie warunkują prawidłowy i niezwykle szybki rozwój domowych kwiatów doniczkowych.

Jak zrobić i stosować odżywkę z soczewicy do podlewania zamiokulkasa?

Sam proces tworzenia tego naturalnego nawozu zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy wsypać cztery łyżki soczewicy, najlepiej odmiany zielonej, do jednego litra przegotowanej wody i odstawić mieszankę na równe cztery godziny. Po upływie tego czasu płyn należy dokładnie odcedzić, a następnie podlać nim naszą roślinę. Taki zabieg pielęgnacyjny zaleca się powtarzać średnio raz w miesiącu. Systematyczne aplikowanie domowej mikstury z soczewicy zagwarantuje zamiokulkasowi komplet niezbędnych składników, przyspieszy jego rozrost oraz sprawi, że liście nabiorą głębokiego, zielonego koloru i wspaniałego połysku.

