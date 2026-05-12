Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Zadanie nr 18 kompletnie zbiło uczniów z tropu

Zadania otwarte dały popalić
Choć pytania zamknięte z matematyki wielu uczniów określało jako „banalne”, to właśnie część otwarta podniosła poziom stresu. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie nr 18 – wymagające nie tylko znajomości wzorów, ale też solidnej wyobraźni przestrzennej.
W sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy:
„Co to było…” – pisali uczniowie, często używając słów, których nie da się tu przytoczyć.
Zadanie 18: ostrosłup, sześcian i ukryta pułapka
Na pierwszy rzut oka treść wyglądała niewinnie:
„Dany jest sześcian o krawędzi a. Punkt S jest środkiem krawędzi DH. Oblicz, ile razy objętość ostrosłupa ACDS jest mniejsza od objętości sześcianu.”
Brzmi prosto? Tylko pozornie. Uczniowie musieli:
- poprawnie wskazać podstawę ostrosłupa,
- obliczyć jej pole,
- ustalić wysokość,
- a na końcu porównać objętości obu brył.
Dla wielu to właśnie ta sekwencja kroków okazała się pułapką.
Jak wyglądało rozwiązanie?
Objętość sześcianu: V = a³
Podstawa ostrosłupa ACDS to trójkąt prostokątny:
Pp = (1/2) · a · a = (1/2)a²
Wysokość ostrosłupa:
Punkt S to środek krawędzi DH, więc H = a/2
Objętość ostrosłupa:
V = (1/3) · (1/2)a² · (a/2) = (1/12)a³
Porównanie objętości:
a³ / ((1/12)a³) = 12
Wynik: ostrosłup ACDS ma objętość 12 razy mniejszą niż sześcian.
